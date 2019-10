Katalánsko zaplavily protesty. Pondělní demonstrace měly přes sto zraněných

Při pondělních protestech v Katalánsku ošetřili zdravotníci 131 lidí. Většina z nich byla zraněna lehce při potyčkách s policisty u barcelonského letiště, jeden ale zřejmě přišel o oko po zranění gumovým projektilem. Informoval o tom v úterý deník La Vanguardia.

Demonstrace vypukly po soudním rozsudku nad separatistickými politiky a ochromily dopravu na řadě míst tohoto španělského regionu. Protesty se konaly na různých místech v Barceloně, kde kvůli nim bylo na mezinárodním letišti zrušeno přes sto letů.

I v úterý tam byly v návaznosti na pondělní komplikace zrušeny čtyři desítky letů.

Provoz na letišti v Barceloně ochromily v pondělí tisíce demonstrantů, kteří způsobili v jeho okolí dopravní zácpy a zrušení asi deseti procent letů. Část z nich se střetla s pořádkovými silami, na něž někteří házeli různé předměty. Policie při potyčkách použila obušky a španělští policisté i gumové projektily, potvrdila španělská policie. Její vedení to zdůvodnilo tím, že situace byla "velmi napjatá" a že policisté museli zajistit bezpečnost.

Gumové projektily katalánská policie nepoužívá, protože regionální parlament je od roku 2014 zakázal. Španělská policie považuje použití gumových projektilů za oprávněné a použila je v Katalánsku i 1. října 2017 při referendu o nezávislosti, které tehdejší regionální vláda uspořádala i přes varování španělského soudu, že je neústavní.

Španělští policisté tehdy bránili lidem v hlasování i násilím vnikali do volebních místností. Jeden z demonstrantů tehdy přišel o oko po střele gumovým projektilem. Katalánští policisté spíše nezasahovali, za což nyní čelí někteří stíhání.

I v pondělí utrpěl jeden z demonstrantů zranění oka a skončil v nemocnici. Deník La Vanguardia napsal, že mladík přišel o oko, protože ho při protestech v pondělí zasáhl gumový projektil.

Na barcelonském letišti byl v úterý ráno klid, ale tvořily se tam dlouhé fronty, mimo jiné proto, že cestují přijeli dříve kvůli obavám z blokád. Podle místních médií bylo v návaznosti na pondělní rušení spojů zrušeno 45 letů, většinou společnosti Vueling. Stovky lidí strávily noc na letišti kvůli zrušení spojů, napsal deník El Periódico.

Omezen byl provoz vysokorychlostní železnice (AVE) v katalánském městě Girona, rychlovlaky AVE jezdily ráno jen po jedné trati. Důvodem bylo poškození druhé trati při pondělních demonstracích.

Protesty proti rozsudku nad katalánskými politiky, z nichž devět dostalo tresty vězení od devíti do 13 let za uspořádání referenda z roku 2017, se očekávají v Katalánsku i v dalších dnech. I nyní už jsou hlášeny blokády na několika menších silnicích v regionu a večer se chystají demonstrace v Barceloně, Tarragoně, Lleidě či Gironě. Na středu večer je svolána manifestace i do centra Madridu, v pátek chystají katalánské odbory v regionu stávku.