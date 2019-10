Madrid posílá do Katalánska 1800 policistů, bojí se protestů kvůli blízkému verdiktu

Španělské ministerstvo vnitra posílá tento týden do Katalánska další policisty, kteří tam mají místní policii pomoci se zvládáním demonstrací očekávaných kvůli verdiktu nad bývalým vedením tohoto autonomního regionu.

Rozsudek by měl být podle místních médií znám během několika dnů. Celkem má do Katalánska dorazit už do neděle na 1800 příslušníků španělské policie a národní gardy, uvedl deník El Periódico.

Španělská i katalánská policie se připravují na manifestace i blokády silnic kvůli rozsudku, který se očekává podle některých už tento týden, nebo v týdnu příštím.

Vynést ho má nejvyšší soud v Madridu nad 12 katalánskými politiky, jimž hrozí vysoké tresty vězení za vzpouru kvůli uspořádání neústavního referenda o nezávislosti Katalánska v roce 2017.

I před dvěma lety poslala tehdejší španělská vláda do regionu na severovýchodě země pořádkové síly, jichž bylo tehdy zhruba třikrát více než nyní. Španělští policisté na základě soudních příkazů zabavovali materiály před referendem i volební urny během hlasování a bránili lidem v přístupu do volebních místnosti.

Katalánská policie na rozdíl od španělské příliš nezasahovala, kvůli čemuž jsou někteří její členové vyšetřováni. Tehdejší šéf katalánské policie Josep Lluís Trapero je obviněn rovněž ze vzpoury a španělská prokuratura pro něj žádá 11 let vězení.

Podle deníku El Periódico mají nyní španělští policisté pokyn zasahovat proti demonstrantům jen tehdy, když je o pomoc požádají jejich katalánští kolegové. Jinak budou španělští policisté dohlížet hlavně na pořádek u veřejných budov, přístavů či na letištích.

Ministerstvo vnitra nepočítá podle zdrojů deníku El Periódico v Katalánsku s velkými násilnými protesty, jaké se v posledních měsících odehrávají například v Hongkongu. Očekává spíše menší blokády silnic či demonstrace v ulicích, zejména v Barceloně či Gironě.

Podle experta citovaného deníkem El Periódico lidé v Katalánsku obvykle "demonstrují, ale další den jdou do práce". Proto by podle experta nebylo dobré, aby nejvyšší soud zveřejnil verdikt před víkendem.