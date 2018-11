před 48 minutami

Izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman podal demisi. Učinil tak kvůli neshodám uvnitř vlády ohledně postupu proti radikálnímu hnutí Hamás v Pásmu Gazy. Informují o tom místní média, podle nichž se spekuluje také o nových volbách. Parlamentní volby se mají v zemi konat nejpozději do listopadu 2019. Lieberman, který stál v čele ministerstva obrany od května 2016, podal demisi den poté, co izraelská vláda souhlasila s příměřím v oblasti Pásma Gazy. To Lieberman ve středu označil za "kapitulaci před terorem".

Připravujeme podrobnosti.