K listopadovým demonstracím Milionu chvilek se chtějí připojit i Češi v zahraničí

Meteorologové sledují shluk bouří nad Středozemním mořem, který by se mohl proměnit v neobvyklý "středozemní hurikán". Podle britského meteorologického úřadu se živel nachází v blízkosti Kypru. Satelitní snímky naznačují, že v sobotu by mohl zasáhnout Izrael a Egypt, píše CNN. Podobné přírodní úkazy jsou v této oblasti neobvyklé a zasahují spíše západní než východní Středozemí, kde je nižší vlhkost vzduchu, uvádí televize CBS. Vítr provázející bouře v této oblasti bývá slabší než u atlantického hurikánu, živel ale přesto může způsobit bleskové záplavy.

V sobotu by bouře měla podle předpovědí dorazit na pevninu, ve východním Egyptě a v částech Izraele by podle CNN mohlo napadnout až 200 milimetrů srážek, což vyvolává obavy z bleskových záplav. Severovýchodní Egypt, jižní Izrael, palestinská území a Sinajský poloostrov průměrně v říjnu zaznamenávají asi 10-20 milimetrů srážek, tedy desetinu toho, co tato bouře může přinést za jediný den, uvádí CNN.