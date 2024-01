"Jsou to ony." Experti poznali na záběrech severokorejské zbraně, jimiž vraždí Rusko

Odborníci na zbraně už jsou si jistí. Zbytky taktických střel nalezené po jednom z ruských útoků v ukrajinském Charkově pocházejí ze Severní Koreje. Záběry balistické střely krátkého doletu KN 23 pořídila v napadeném městě agentura Reuters.

„Jsou to ony.“ Odborníci rozpoznali na záběrech zbraně, kterými by Putin neměl vraždit. | Video: Reuters

Spojené státy použití severokorejských zbraní ruskými agresory označily za "významnou a znepokojující eskalaci" ve spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti zbrojení.



"Rusko, především jako člen Rady bezpečnosti OSN, by mělo dodržovat sankce vůči Severní Koreji. Takže jde opravdu o jejich velmi hrubé porušení," řekl nizozemský expert na severokorejskou armádu Joost Oliemans, který prozkoumal záběry trosek.

Mezi troskami je podle Oliemanse vidět poměrně dost komponentů. "Zdá se, že ukazují hlavní část řízené střely i její motorovou sekci, které se v podstatě shodují se severokorejským typem. Dokonce i ve velmi malých detailech," tvrdí nizozemský odborník.

Americký expert na zbraně Jeffrey Lewis z Middlebury College s ním souhlasí. "Severokorejská balistická střela KN 23 má schopnost velmi omezeného manévrování. Letí po takzvané aerobalistické trajektorii, což znamená, že stoupá vzhůru, a jakmile začne klesat, může střela provést jakýsi skok, při kterém se vytáhne zpět nahoru a může se možná trochu otočit. To je užitečné v tom smyslu, že to Severní Koreji nebo nyní Rusku umožňuje vyhnout se protiraketové obraně," vysvětluje Lewis po určení typu střely, kterou nyní používají na Ukrajině Rusové.

Rusové podle Lewise používají vysoké množství řízených střel jednak proto, aby se pokusili zahltit protivzdušnou obranu, a jednak proto, aby kompenzovali nepřesnost a nespolehlivost některých těchto zbraní. "To může být docela drahé, pokud používáte velmi špičkové ruské střely. Myslím, že tohle (severokorejské střely) Rusům otevírá možnosti k udržení stávající úrovně násilí, aniž by museli vydávat tolik rublů," tvrdí expert z Middlebury College v americkém Vermontu.

Na Severní Koreu se od roku 2006, kdy poprvé otestovala jadernou bombu, vztahuje zbrojní embargo OSN, které schválilo i Rusko. Nicméně je nyní jisté, že režim ruského prezidenta Vladimira Putina si dojednal dodávky zbraní z totalitní země řízené diktátorem Kim Čong-unem. "Pokud budou Severokorejci zásobovat Rusy ve velkém množství, Kreml bude schopný udržet tlak na ukrajinské vojenské cíle mnohem déle. To by mohlo být velmi významné," myslí si Oliemans. Lewis mu přizvukuje s tím, že rozsáhlé použití střel dokazuje, že konflikt bude pokračovat a Západ by měl do zbrojení investovat ve velkém jako Rusko.

