Nečekané a smrtící údery. Hraje si to s vaší myslí, popisují vojáci válku na Donbase

V ukrajinském praporu Karpatská Sič působí několik desítek vojáků různých národností. Mnozí z nich přišli na Ukrajinu na počátku války jako dobrovolníci odhodlaní bránit zemi čelící ruské invazi. Nyní se prapor nachází v Doněcké oblasti a podle jeho velitele jsou zahraniční vojáci v tamních bojích klíčoví.

Na počátku ruské invaze bojoval dobrovolnický prapor Karpatská Sič v oblasti Kyjeva. Poté se jednotka, vzniklá už v roce 2014, přesunula k Charkovu a teď se podle informací agentury Reuters nachází v Doněcké oblasti. Prapor, který od únorové ruské invaze posílilo i několik českých dobrovolníků, je rozdělený do tří rot - španělsky, anglicky a ukrajinsky mluvící.

"Připojit se k nám bylo poměrně snadné, protože jsme byli dobrovolnická jednotka. Když jsme se ale stali oficiálním praporem ukrajinských ozbrojených sil, procedura vstupu, abychom mohli nové lidi přijmout legálně a v krátké době, se trochu změnila," popisuje v reportáži agentury Reuters současný velitel praporu, který vystupuje pod bojovou přezdívkou Svat.

"Teď mají zahraniční dobrovolníci stejná práva jako naši bojovníci a mohou bez problémů plnit své úkoly," dodává s tím, že účast vojáků z jiných zemí je pro něj klíčová. "Jsou připraveni, mají správný přístup a chtějí bojovat. Šedesát procent z nich působí v bojích velmi dobře," uvádí velitel.

Jedním z desítek zahraničních členů je i jedenačtyřicetiletý kolumbijský voják Juan Pablo Hurtado, který na Ukrajinu dorazil v březnu. Bojové zkušenosti získal v partyzánské válce ve své zemi. "Nedá se to ale srovnávat, protože tady je spousta dělostřelectva, Rusové na nás útočí raketami, kazetovými bombami. Je to úplně jiné. Takže my do toho jdeme, snažíme se přežít a dostat Rusy odsud z Ukrajiny," popisuje Kolumbijec.

Společně s ním v praporu bojuje i třiatřicetiletý voják s přezdívkou Naz. Narodil se na Ukrajině, ale posledních 21 let prožil v Argentině. Jakmile vypukla válka, vrátil se do vlasti jako dobrovolník se svým bratrem. Ten zahynul v boji před dvěma měsíci.

"Lidé, kteří sem přišli z Afghánistánu, Iráku, Kolumbie, odkudkoli, takovou válku nezažili. S takovou přesností dělostřelectva a dronů. Není to jednoduché, hraje si to s vaší myslí," popisuje Naz. "Musíte se psychicky přizpůsobit. Když si nezvyknete, že bomby padají blízko vás, tak rychle odjedete domů, protože to nevydržíte," dodává.

Zejména na severu Doněcké oblasti pokračují ruští vojáci v ofenzivních operacích. V úterý vyslalo podle ukrajinského generálního štábu Rusko na Ukrajinu sedm raket, podniklo 18 vzdušných útoků a přes 85 úderů ze salvových raketometů. Útoky soustředilo hlavně na civilní infrastrukturu měst Kramatarosk, Záporoží a Cherson.