Biden vylidnil ulice Bruselu, v dějišti summitu vyrostly policejní zátarasy

Během covidových let měli obyvatelé ulic okolo bruselského kruhového objezdu Schuman klid. Bydlí sice nedaleko hlavních unijních institucí, pandemie ale přenesla mnohá jednání do kyberprostoru a na prostranství před Radou EU se skoro začalo prášit. Místní tak třeba nemuseli pro speciální potvrzení, aby se dostali domů přes policejní zátarasy, když byl ve městě někdo mocný. To se teď změnilo.

Brusel (od naší zpravodajky) - Premiéra začala pro obyvatele Bruselu zostra. Ve městě je americký prezident Joe Biden na summitu NATO a jako host vrcholné schůzky Evropské unie. Vedle toho se koná ještě jednání nejbohatších států světa sdružených ve skupině G7, a dohromady se tak v belgické metropoli nacházejí stovky zástupců západní politické elity.

Aby se oni mohli nerušeně pohybovat, ostatní musí pryč. Belgická policie uzavřela několik kilometrů čtverečních okolo sídla NATO na severovýchodě města. Jindy rušná příjezdová silnice zeje prázdnotou a v okolí je nezvyklé ticho. Výluku mají tramvaje i autobusy.

"Budu muset pešky," pokrčí rameny francouzský obchodník Philippe, který se od policejní hlídky v ústí silnice dozví, že mu k hotelu dnes až do 22:00 večer nic nepojede. "Nevadilo by mi to, je hezky, ale zrovna mám nové boty a děsně mě tlačí," dodá s pousmáním a do telefonu někomu hlásí, že bude mít zpoždění, protože nevěděl, "že je ve městě Biden".

Belgická policie nasadila na dva dny summitů NATO a EU tisíce policistů do ulic, jak už to bývá obvyklé při podobných událostech. Celé kruhové náměstí Schuman je uzavřené, vstupy na něj přehradili policejní "ježci" a na každém rohu postává někdo v uniformě.

Stanice metra je zavřená a nahoře na ulici nemohou místní nechat ani kolo. Riskují, že ho policie odtáhne stejně jako zapomenuté auto.

Bezpečnostní perimetr je rozlohou stejný jako jindy - jde o objezd Schuman a přilehlé ulice. Americká delegace si ale vymínila, že nad rámec toho bude muset být zmrazen veškerý pohyb i uvnitř perimetru, když se po něm bude pohybovat Bidenova kolona. Novinářům a ostatním delegacím bylo sděleno, aby ve čtvrtek odpoledne počítali s tím, že nebudou moci opustit budovu na Schumanu, ve které zrovna budou, pokud se "trefí" do momentu Bidenova příjezdu nebo odjezdu.

Dvacátnice Marie pospíchá na schůzku a ráda by přešla přes Schuman, má to sotva pár desítek metrů do cíle. Policie ale kruhový objezd právě uzavřela a Marie nemá speciální akreditaci pro novináře ani visačku člena delegace nebo magickou žlutou kartičku pro rezidenty, která je opravňuje vstoupit do chráněného prostoru. Musí obejít celý blok.

"Vždyť je to tamhle, hned budu pryč, prosím," snaží se přesvědčit policistku. Ta ale nesmlouvavě kroutí hlavou. "Člověku se skoro začne stýskat po covidu," odfrkne si Belgičanka, než se otočí a nasupeně se vydává pryč podél policejní kolony, ke které přijíždějí další a další vozy.