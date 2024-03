"Na Západě trpí chudobou, my se máme skvěle." Novináři vyzpovídali mladé Rusy

Před ruskými prezidentskými volbami, které Putinovi jistě přinesou další šestiletý mandát, promluvili reportéři Reuters s několika mladými Rusy o vůdci země i jejich pohledu na budoucnost. Přestože jde o skupinu lidí, kteří žijí na odlišných místech, mají různá zaměstnání i názory, jedno je spojuje. Nikdo z nich nepamatuje dobu, kdy by v čele Ruska nestál Vladimir Putin.

Zaurbek Burnatsev žije v ruském Kavkazu, v oblasti, která po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 zažila válku i bombové útoky. Podle mladíka je situace dnes už stabilnější a přál by si, aby to tak zůstalo. Sám pracuje jako dobrovolník v Putinově volebním štábu. "Toužím po bezpečnosti a vizi do budoucna, rozvoji a příležitosti. To, co vidím teď, je mnohem lepší než cokoli z minulosti. Doufám, že se to bude zlepšovat ještě víc a hlavně, ať se to nezhoršuje," říká reportérům z britské agentury v reportáži z minulého týdne s tím, že zřejmě bude volit Putina.

Jednadvacetiletá Jelizaveta Kazancevová je aktivistkou a členkou opoziční strany Jabloko. Minulý měsíc obdržela pokutu poté, co položila květiny k památníku války během akce pořádané manželkami ruských vojáků bojujících na Ukrajině. "Starší generace hodně sleduje televizi, a tak, když se jim snažíte sdělit alternativní názor, setkáte se s nepochopením. Nechápou, že je možné nezbožňovat státní moc a mluvit jinak, než oni," vysvětluje svou zkušenost.

Kazancevová předpokládá, že Rusko čeká v následující dekádě mnoho problémů. "Tak či onak musíme urovnat vnější politický konflikt. Je třeba najít východisko, což nebude snadné. Myslím si však, že Rusko bude schopné tuto zkoušku vydržet a nakonec se stane svobodným a demokratickým státem," tvrdí.

Osmnáctiletý vysokoškolák a politický aktivista Jegor Lvov z Moskvy je k úřadům kritický, ze země ale odejít nechce. "Proč bych měl odejít? V mé zemi se chopili moci nehodní lidé a poslední čtvrtstoletí ji mají v hrsti. Proč musím odejít já, a ne oni? Myslím, že je čas, aby odešli, nebo šli do vězení," podotýká mladík. Podle svých slov sám zákon dodržuje, i když si uvědomuje, že je represivní a s občany manipuluje. "Ale kdybych to nedodržoval, střelil bych se do vlastní nohy," říká.

Pětadvacetiletý student zemědělství Arťom Kolenov je Kozák, tedy potomek zběsilých válečníků, jejichž kořeny sahají až do patnáctého století. Jeho ambicí je získat dobrou práci v zemědělském sektoru. "Na Západě je to špatné. Lidé tam trpí chudobou. My se tady v Rusku máme mnohem lépe. Začali jsme jíst chleba s máslem a červeným kaviárem. To dřív nebylo. Myslím to zcela vážně," uvedl v reportáži.

Lvov chce u voleb hlasovat pro stávajícího prezidenta Putina. "Podporujeme Vladimira Vladimiroviče Putina," prohlašuje. Podle něj nejsou jiní lidé, kteří by mohli zemi vést, protože v současné době probíhá plnohodnotný rozvoj.

Prezidentské volby v Rusku začnou již koncem tohoto týdne a rozhodnuto o nové hlavě státu by tak mělo být už v neděli. Dosavadní prezident Vladimir Putin se kvůli změně ruské ústavy, kterou referendum potvrdilo před čtyřmi lety, může ucházet o znovuzvolení. Protože Moskva volí prezidenta na šest let, znamenalo by to, že by v čele státu setrval dohromady třicet let, včetně "ústavní přestávky", kdy byl prezidentem Dmitrij Medvěděv.

