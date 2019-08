Jihokorejský soud nařídil vrátit případ bývalé prezidentky, může dostat vyšší trest

před 21 minutami

Jihokorejský nejvyšší soud vrátil případ bývalé prezidentky Pak Kun-hje zpět k nižšímu soudu. Obvinění z korupce by ale mělo být projednáno odděleně od ostatních obvinění, rozhodl podle agentury AP soud. Podle místních médií by to mohlo znamenat, že bývalé prezidentce může hrozit ještě vyšší trest. Odvolací soud už loni poslal Pak Kun-hje na 25 let do vězení za zneužití pravomoci, vydírání a korupci.

V centru korupčního skandálu, který vypukl v roce 2016 a v březnu 2017 Pak Kun-hje připravil o prezidentský úřad, stála její důvěrnice Čche Son-sil. Ta byla v únoru 2018 potrestána dvaceti lety odnětí svobody. Čche Son-sil byla uznána vinnou z toho, že využívala mimo jiné svých styků s prezidentkou a nutila jihokorejské firmy, aby darovaly miliony dolarů jejím nadacím. Sedmašedesátiletá Pak Kun-hje sama sebe označila za "oběť politické odplaty" a odmítá se soudních procesů účastnit. Nebyla tak ani na aktuálním jednání soudu, uvedla AP. Aféra se týkala i největší jihokorejské průmyslové společnosti Samsung, jejíhož šéfa I Če-jonga soud v srpnu 2017 poslal na pět let do vězení za úplatkářství. V únoru 2018 byl ale překvapivě propuštěn. Nyní nejvyšší soud zvrátil část verdiktu odvolacího soudu a rozhodl, že by měl být případ korupce znovu projednán.