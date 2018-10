Jih Francie zasáhly silné povodně. Zemřelo nejméně 13 lidí, další je nezvěstný

před 45 minutami

Záplavy vyvolané prudkými srážkami, které v noci na pondělí zasáhly jihofrancouzský department Aude, si vyžádaly nejméně 13 mrtvých. V aktualizované předběžné bilanci obětí to oznámil francouzský úřad civilní obrany. Další jeden člověk je nezvěstný, pět lidí pak utrpělo vážná zranění. Ministerstvo vnitra v předchozí bilanci uvádělo sedm mrtvých a pět vážně zraněných. V departementu byl vyhlášen stav ohrožení, kvůli přívalovým dešťům byly některé silnice neprůjezdné, zavřené dnes zůstaly školy. Televizi BFM-TV to řekl místní prefekt. Podle meteorologické služby Vigicrues zasáhly střední část údolí řeky Aude nejhorší povodně od roku 1891. Do postižené oblasti míří francouzský premiér.