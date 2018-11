Jestli se šéfem Interpolu stane Rus, pozastavíme členství, oznámila Ukrajina

před 3 hodinami

Ukrajina může pozastavit své členství v mezinárodní policejní organizaci Interpol, pokud jejím prezidentem bude zvolen ruský generál. Uvedl to dnes ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov, aniž podrobněji vyložil, co by takový krok pro Kyjev znamenal.

"Možné prezidentství Ruska v Interpolu je absurdní a odporuje duchu a cílům organizace. Pokud důvody Ukrajiny a řady dalších zemí nebudou vyslyšeny, Ukrajina posoudí, zda pozastaví své členství," napsal Avakov na facebooku. "Všichni dobře víme, jak Rusko zneužívá možnosti Interpolu k potírání a pronásledování politických oponentů. Nemohu připustit myšlenku, že se můžeme vrátit k tragickým dějinám let 1938 až 1945, kdy mezinárodní policejní organizaci vedl Heydrich a Kaltenbrunner," zdůraznil Avakov podle listu Ukrajinska pravda ve sporné narážce na éru, kdy mezinárodní policejní ústřednu kontrolovali nacisté a jejich prominentní představitelé v bezpečnostních složkách Reinhard Heydrich a po jeho smrti Ernst Kalterbrunner. Mnoho zemí ale tehdy s ústřednou přerušilo spolupráci a předchůdce Interpolu přestal jako mezinárodní organizace fakticky existovat. Zatímco Heydricha sprovodili ze světa českoslovenští parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík, Kalterbrunner byl po válce u mezinárodního tribunálu v Norimberku odsouzen k smrti a popraven. Nový prezident Interpolu se má podle médií volit tuto středu na jednání mezinárodní policejní organizace v Dubaji. Za favorita je pokládán dosavadní viceprezident Alexandr Prokopčuk (56), který ve službách ruského ministerstva vnitra dosáhl hodnosti generálmajora. Avakovův spolupracovník a poslanec Anton Heraščenko tvrdí, že Ukrajina má důkazy, že Prokopčuk je také pracovníkem ruské rozvědky, který se "infiltroval" do Interpolu, kde je od roku 2016 viceprezidentem jako vůbec první Rus. Čínský šéf Interpolu je pohřešován. Jeho zmizení nahlásila manželka číst článek Proti ruskému kandidátovi do čela Interpolu se ozvalo také osm ruských podnikatelů, kteří před hrozbou stíhání a uvěznění uprchli do zahraničí. Tito podnikatelé podle ruské redakce BBC zveřejnili petici, v níž připomínají působení generála Prokopčuka v ministerstvu vnitra, "smutně proslulém korupcí a plutokracií", jakož i "brutálním zacházením a mučením podezřelých". "Rusko využije mezinárodní organizaci ke svým cílům, a to nejen legálním a spravedlivým, jako je chytání uprchlých zločinců, ale i k pronásledování disidentů a obětí vykonstruovaných případů. Sám jsem to zažil," řekl BBC jeden ze signatářů petice Andrej Stolbunov, který získal v USA politický azyl, zatímco ve vlasti je na něj vydán zatykač.