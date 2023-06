Putin následuje Stalina. Šíří strach a teror, nakonec skončí sám, říká slavný režisér

"Byla by to jeho izolace." Armando Iannucci, režisér a scénárista filmu Ztratili jsme Stalina z roku 2017, popisuje, jak by satiricky zpracoval filmový obraz ruského prezidenta Vladimira Putina. Iannucci poukazuje na to, že Putin žije v osamělosti světa, ze kterého se mu lidé čím dál více vzdalují.

2:36 Jeho izolace a šíření teroru ho nakonec dostihnou. Říká o Putinovi režisér Iannuci | Video: Rádio Svobodná Evropa

Putinovu izolaci podle režiséra symbolizuje třeba i ikonický masivní dlouhý stůl, u kterého se setkává s lidmi. "Zbývá mu už jen on a jeho stín a on se třeba toho svého stínu bojí, stejně jako svého odrazu. Vypadá jako velmi osamělá postava," říká Iannucci v rozhovoru s reportérem Rádia Svobodná Evropa. Související Analytik: Rusové panikaří. Úspěch ukrajinské protiofenzivy povede k pádu Putina 27:03 Z ruského prezidenta je cítit i celková nejistota, míní skotský filmový tvůrce, který se proslavil díky filmům a seriálům satiricky zobrazujícím především prostředí politiky. "Kvůli nejistotě reaguje Putin machistickými výroky jako ‚Máme rakety. A jsou ještě horší věci, které můžeme udělat.‘ Tyto výhrůžky jsou znakem tyrana," vysvětluje režisér. Ve veřejném prostoru se dle umělce objevují zvěsti o tom, že lidé mohou Putinovi říkat jen to, co chce slyšet. "Takže armáda mu dopředu řekla, že ta válka bude velmi rychlá, že lidi na Ukrajině budou okupační armádu vítat," uvádí Iannucci a odkazuje na svůj film Ztratili jsme Stalina, který poukázal právě na to, co se může stát, když kolem sebe jedinec šíří strach a teror. "To, že Stalin terorizoval všechny kolem sebe, způsobilo nakonec jeho vlastní smrt," doplňuje režisér. Přesně v podobné situaci se podle něj nachází i nynější ruský prezident. "Je ‚krmen‘ informacemi. Nejde přitom o fakta, ale o výmysly. Jsou to prostě ty nejpozitivnější věci, které mu lidé musí říct, aby nebyli zatčeni. A tak žije v této bublině, kterou si vytvořil, což je bublina nereálnosti. Nakonec ho to dostihne," uzavírá Iannucci. Mezi Putinem a Šojguem to vře, naznačuje video. Řeč těla odhaluje víc, než by šéf Kremlu asi chtěl (13. 6. 2023) 0:59 Vladimir Putin navštívil s ruským ministrem obrany ústřední vojenskou nemocnici v Krasnogorsku u Moskvy. | Video: Associated Press

