Putinovo Rusko už se ničím netají. Vzhlíží k Sovětskému svazu a lační po pomstě

V Rusku vycházejí aktualizované učebnice dějepisu, které mají nově interpretovat pád Sovětského svazu, éru prezidentství Vladimira Putina či příčiny probíhajícího konfliktu na Ukrajině. Podle Michaila Kopici, ruského učitele žijícího v Černé Hoře, se však jedná jen o další nástroj v arzenálu kremelské propagandistické mašinérie. "Je to propaganda. Není to učebnice," podotýká v rozhovoru.

Za novými materiály, které jsou určeny pro žáky ve věku od 16 do 18 let, stojí podle agentury Reuters Vladimir Medinskij, bývalý ministr školství Ruské federace a současný předseda Meziresortní komise pro historické vzdělávání Ruska. Knihy mají odrážet pohled současného ruského režimu na události posledních několika desítek let - zdůrazňují například hrdost nad úspěchy "supervelmoci" Sovětského svazu či naopak rozhořčení a ponížení, které přinesl jeho rozpad.

Závěrečná kapitola téměř 450stránkové učebnice, která do tamních škol vstoupí příští měsíc, se pak zaměřuje na údajné příčiny ruské invaze na Ukrajinu. Kniha odráží Putinovo vlastní rozčarování ze Západu poté, co v "gestu přátelství" po skončení studené války nabídl Spojeným státům podporu během útoků z 11. září 2001, cituje agentura Reuters, která získala výtisk k dispozici. "Západ se upnul na destabilizaci situace uvnitř Ruska," píše se v závěru knihy.

Nové učebnice však podle Kopici představují jen další nástroj, jakým chce kremelský režim ovlivnit mladou generaci Rusů. "Nejsou tam otázky a úkoly zaměřené na formování dovedností a znalostí. Jsou zcela jasně a nepokrytě zaměřeny na formování předem rozhodnutého pohledu a výkladu událostí," uvádí v rozhovoru pro agenturu Reuters.

On sám ze své vlasti utekl po začátku agrese na Ukrajinu a nyní vyučuje na ruskojazyčné škole v Černé Hoře. Pro učitele, kteří stále žijí v Rusku a s předkládanou interpretací nesouhlasí, budou učebnice podle něj představovat nelehkou výzvu. "Je mi tak líto mých kolegů, dobrých a slušných lidí v Rusku, kteří to všechno nepodporují, ale budou nuceni pracovat mezi kamenem a nožem. Bát se udání, trestního stíhání a žít v neustálém konfliktu s vlastním svědomím," uvádí Kopica.

Knihy mimo jiné považuje za projev moci, ale i slabosti současného ruského vedení. "Režim tím jednak ukazuje: Budeme si dělat, co chceme, a vy se s tím budete muset smířit," míní. "Ale na druhou stranu můžeme rozhodně mluvit o tom, že (režim) má obavy. Je to obava, že se ukáže, že internetová generace, generace "zoomerů", nebude dostatečně vnímavá k propagandě. Takže ji musí stále více posilovat," dodává.

Mimo to učebnice odrážejí i fakt, jak je ruská společnost stále silně zatížena revanšismem a snahou pomstít se za porážku ve studené válce, míní ruský učitel. "Revanšismus je pro (ruskou) společnost velmi silná a mobilizující věc. A tento pocit porážky pak vytváří pocit morální spravedlnosti," podotýká.

