Zasáhnou cokoliv na Krymu. Biden je pod tlakem kvůli střelám, které chce Ukrajina

Prezident Joe Biden se podle serveru Newsweek dostává pod tlak. Ukrajinci a někteří členové amerického Kongresu žádají, aby USA poslaly Kyjevu systém taktických balistických střel ATACMS. Ty doletem čtyřikrát převyšují vzdálenost, které nyní mohou Ukrajinci docílit střelami z raketového systému HIMARS.

Bidenova administrativa ale silně váhá, zda má poskytnout tyto zbraně zemi, která se brání ruské agresi. Na stole má dva hlavní důvody. Pokud by Spojené státy Ukrajině ATACMS dodaly, mluví se o verzi MGM 140. Jde o střely odpalované ze země, třeba ze systémů HIMARS nebo Kyjevu dodaných raketometů MLRS. "ATACMS mají impozantní dolet," tvrdí stanice amerických ozbrojených sil Defense TV. Jde zhruba o 320 kilometrů, zasáhnou tedy prakticky cokoliv na okupovaném Krymu a dostanou se také hluboko do ruského vnitrozemí.

A to je první důvod, proč Bidenova administrativa otálí. Obává se, že Ukrajinci zaútočí na samotné území Ruska a konflikt může eskalovat. "USA by tedy měly povolit vývoz střel ATACMS, které mají evropští spojenci, a poté jim doplnit zásoby. Nelze argumentovat důvodem 'řízení eskalace', když Ukrajina od května dostává od Británie střely Storm Shadows," radí bývalý představitel NATO Edward Hunter Christie. Storm Shadows mají mít dolet jen o něco kratší než ATACMS. Své střely dlouhého doletu SCALP v červenci dodala i Francie.

O ATACMS tento týden žádal znovu ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, když si telefonoval s americkým protějškem Antonym Blinkenem. Mluvčí Pentagonu ale týdeníku Newsweek sdělil, že americké ministerstvo obrany "v tuto chvíli nemá k dispozici nic nového, co by mohlo sdělit ohledně systému ATACMS".

Biden může váhat i kvůli druhému důvodu. V březnu nejvýše postavený americký generál Mark Milley uvedl pro web Defense One, že USA mají střel ATACMS "relativně málo, a že se musí ujistit, zda jich mají dost ve vlastní výzbroji."

"Pošlete jim balistické střely ATACMS hned!"

Někteří ale tlačí na administrativu, aby bránícím se Ukrajincům pomohla okamžitě. "Ukrajina potřebuje další baterie protivzdušné obrany Patriot a ATACMS! Pošlete hned," napsal na Twitteru vysloužilý důstojník americké armády John Spencer. "Potřebujeme ATACMS a čekáme na odpovídající rozhodnutí. Potřebujeme další systémy protivzdušné obrany," řekl minulý měsíc Andrij Jermak, vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

"Hlavním přínosem ATACMS není až tak jejich dolet, ale jednoduše kapacita," tvrdí Ed Arnold z londýnského think-tanku Royal United Services Institute. Střely by byly vhodnější pro cíle, jako jsou sklady zbraní a munice, než bunkry nebo opevněné cíle, k jejichž ničení jsou určeny střely Storm Shadow a SCALP.

Reportáž americké armádní stanice Defense TV ale poukazuje ještě na jednu možnou překážku. I kdyby USA povolily vývoz svých střel ATACMS na Ukrajinu, čekala by na ně bránící se země nejméně rok. Střely, které vyrábí zbrojovka Lockheed Martin, by Američané nedodávali přímo ze svých vojenských skladů. Poté, co by byly završeny byrokratické procedury, musely by se nechat střely vyrobit. Podle Defense TV se navíc dodavatelské řetězce po covidové pandemii ještě zcela nezmátořily.

