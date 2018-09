"V mořích jich je už zase dost." Japonsko chce obnovit komerční lov velryb

Komerční lov velryb zakázala Mezinárodní velrybářská komise v roce 1986.

Tokio - Japonští rybáři zabili během letošní výpravy do Jižního ledového oceánu 333 plejtváků, včetně 122 březích samic. Když se tato zpráva před několika měsíci objevila v médiích, Japonci sklidili širokou kritiku. A zdaleka ne poprvé v souvislosti s lovem velryb.

Japonsko tvrdí, že savce zabíjí pro vědecké účely. Asijský stát chce jít ale ještě dál. Usiluje o to, aby Mezinárodní velrybářská komise (IWC) opět povolila komerční lov velryb.

Zrušení zákazu se pokusí prosadit na probíhajícím zasedání IWC, které se koná až do 14. září v brazilském městě Florianópolis. Vyplývá to z dokumentů, které má k dispozici britský deník The Guardian.

Komerční lov zakázala IWC v roce 1986. Moratorium přijala hlavně proto, aby se jednotlivé druhy velryb vzpamatovaly z tehdejších masivních lovů, kvůli kterým málem vyhynuly.

Podle Japonska ale měla dohoda z 80. let platit jen dočasně, dokud bude populace velryb vykazovat nízká čísla. To se teď už podle Tokia neděje, a tak může být komerční lov obnoven.

"Věda mluví jasně: jsou tu určité druhy velryb, jejichž populace je dostatečně zdravá na to, aby mohl být prováděn udržitelný způsob lovu," píše se v japonském dokumentu, který hovoří o zrušení zákazu.

Zabíjení velryb pro vědu?

Japonsko nařízení IWC v minulosti opakovaně překračovalo. Respektive využívalo výjimku, která umožňuje lov velryb pro vědecké účely. Kritici jsou ale přesvědčení, že většina masa z ulovených savců ve skutečnosti končí na trzích a v restauracích a s vědeckým výzkumem to nemá nic společného.

Podle údajů IWC, mapujících období od roku 1986, Japonci každoročně zabijí 200 až 1200 velryb. Včetně březích samic a mláďat.

I přes zákaz loví velryby také Island a Norsko. Všechny tři země však tvrdí, že velrybářství patří k jejich kultuře.

"Japonsko, Island a Norsko zabily od roku 1986 nejméně 38 539 velryb. Mnoho druhů se ještě nevzpamatovalo z nadměrného lovu v minulosti. Do toho ještě čelí narůstajícím existenčním hrozbám - od klimatických změn až po život v mořích, která jsou znečištěná chemikáliemi, plasty a plná hluku," uvedla pro list The Guardian Clare Perryová z britské neziskové organizace Environmental Investigation Agency.

Boj států

Proti zmíněné trojici států se ostře staví hlavně Austrálie a Nový Zéland, které doufají, že se nepodaří zrušení zákazu prosadit. "Nový Zéland nadále podporuje zákaz komerčního lovu velryb. Chceme, aby komise ochranu velryb posílila, nikoliv zmírnila," nechal se slyšet novozélandský ministr zahraničí Winston Peters.

"Nechceme být svědky zabíjení velryb, ať už jde o komerční velrybářství, nebo o zabíjení pro takzvané vědecké účely," říká také australská senátorka Anne Rustonová, která se účastní zasedání IWC.

V australské Canbeře se v úterý shromáždil dav lidí před japonskou ambasádou na protest proti snaze Tokia obnovit komerční lov. Demonstraci zorganizoval někdejší lídr Zelených Bob Brown.

Podle deníku The Guardian však japonský návrh zřejmě nezíská dostatečnou podporu u ostatních členů komise. O návrhu se má hlasovat v pátek. IWC má 89 členských států, v současné době komisi předsedá právě Japonsko.

