Za rok můžeme jednat s Ruskem, říká náměstek k mírovému summitu. Dorazí i Drábová

Švýcarsko bude o víkendu hostit velkou mírovou konferenci o Ukrajině, součástí české delegace bude předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Aktuálně.cz to potvrdil náměstek ministra zahraničí Jan Marian (STAN). "Česko se velmi věnuje jaderné bezpečnosti a obnově poškozené energetiky na Ukrajině, takže je to logická volba," popisuje v rozhovoru Marian.

Rusko ani Čína se konference nezúčastní, podle Mariana, který bude součástí české delegace, ale Rusové třeba za rok mohou změnit názor. Podle něj je nutné vytvořit skupinu vlivných zemí, která bude prosazovat mírový plán přijatelný pro Ukrajinu. Na víkendovou konferenci, která se koná v Bürgenstocku u Lucernského jezera, se sjedou zástupci devadesáti zemí či organizací. Dorazí i český prezident Petr Pavel.

Členkou české delegace na mírové konferenci bude předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Jaký je její úkol? Proč tam jede?

Má to svoji logiku. Česko je s Francií a Švédskem ve skupině zemí, která se v rámci mírového plánu pro Ukrajinu věnuje jaderné a radiační bezpečnosti. Věnujeme se bezpečnosti provozu Záporožské jaderné elektrárny a bezpečnosti ukrajinských jaderných elektráren obecně. Ruské útoky, které ničí ukrajinskou přenosovou síť, mohou mít dopady na bezpečnost těchto elektráren. Máme své představy a návrhy na to, co by se v této oblasti mělo dělat, a proto je členkou delegace také Dana Drábová.

Chce Česko při ekonomické obnově poválečné Ukrajiny tedy sehrát velkou roli v oblasti energetiky?

V tuto chvíli jsme lídrem ve frontové pomoci. Nejde jen o pomoc nebo programy na západní Ukrajině, ale v místech třeba jen několik desítek kilometrů za frontou. Zajišťujeme energii pro školy a nemocnice v této oblasti. Takže ano, energetika je naše dlouhodobá priorita na Ukrajině. Což je pochopitelné i vzhledem k tomu, že Rusko nepřestává útočit na ukrajinskou energetiku.

Jede česká delegace na konferenci do Švýcarska s tím, co zdůrazňovala tuzemská diplomacie dosud, tedy že jakýkoliv mírový plán musí mít nejdříve jasnou podporu Ukrajiny?

Je to naše dlouhodobá pozice. Některé státy se snaží o jinou cestu, ale českým názorem zůstává, že o tom, co se stane, musí rozhodnout Ukrajina. Naší rolí je pomáhat Ukrajině i muniční iniciativou, protože to, jak se bude napadená země úspěšně bránit, ovlivňuje bezpečnostní situaci v Evropě, situaci v Rusku. Je to nejen morální postoj, ale také náš bezpečnostní zájem.

Rusko švýcarskou konferenci ale ignoruje…

Ano, dnes Rusko nechce o míru jednat ani zastavit nesmyslnou agresi. Ale může se stát, že za rok bude situace jiná a už se další konference zúčastní. A my se snažíme vytvářet podmínky pro to, aby jednou bylo možné o něčem jednat. Aby se vytvořila solidní skupina zemí, které stojí za mírovým plánem přijatelným pro Ukrajinu.

Čekal jste, že se švýcarské konference nezúčastní ani Čína, a jak velký je to problém?

Z čínské strany jsme měli různé signály, dlouho to nebylo jasné. V tuto chvíli to vypadá, že Čína se rozhodla nezúčastnit se. Podporuje spolu s Brazílií jiný plán a přístup. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby Číňané do Švýcarska přijeli. Čína má zájem budovat mezinárodní řád, mezinárodní obchod a dohodnout se s Evropskou unií a Spojenými státy, ale to se vůbec neslučuje s tím, že v zásadě stojí za Ruskem při jeho brutální agresi proti suverénnímu státu.

Jsou v současné době na diplomatické úrovni vůbec nějaké kontakty mezi Českem a Ruskem, nebo zavládlo úplné ticho?

Máme omezené technické kontakty ohledně provozních a konzulárních věcí. České velvyslanectví v Moskvě nám zajišťuje zpravodajství o tom, co se v Rusku děje. V této podobě chceme vztahy nadále držet a chceme, aby byl v čele českého velvyslanectví v Moskvě velvyslanec, protože to je důležité, kdyby nějaká situace vyžadovala jednání s ruskou stranou. Z protokolárních důvodů je pozice velvyslance silnější než chargé d'affaires. Počet diplomatů na našem velvyslanectví v Rusku a na ruském u nás jsme omezili na sedm osob.

Tou situací, kdy by byl zapotřebí velvyslanec, máte na mysli například zadržení českého občana v Rusku?

Ano, například. Většina států Evropské unie má s Ruskem nadále vztahy na úrovni velvyslanců, protože protokolární postavení velvyslance je prostě lepší.

Dostali jste nějakou oficiální ruskou reakci na českou iniciativu nákupu munice pro Ukrajinu? Nemám na mysli slova mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové, ale spíše nějakou nótu nebo kritiku při jednání diplomatů…

Pokud vím, žádnou takovou reakci jsme nezaznamenali. Jsou to jen ta mediální vyjádření, absurdní a propagandistická. Funguje to tak, že ruská propaganda si Česko vybere jako terč a pak opakuje pořád stejná vyjádření.

