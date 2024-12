"Jako Stalin." Trumpův šéf FBI plánuje zatočit s nepohodlnými kritiky i novináři

Budoucí americký prezident Donald Trump na velmi důležitý post šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) počítá s právníkem a jedním ze svých nejoddanějších mužů Kashem Patelem. Ten už plánuje "čistky" v úřadu a chce jít proti nepohodlným novinářům.

"S hrdostí oznamuji, že Kashyap 'Kash' Patel bude sloužit jako příští ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování. Kash je skvělý právník, vyšetřovatel a bojovník za 'Ameriku na prvním místě', který během své kariéry odhaloval korupci, bránil spravedlnost a chránil Američany," napsal Trump o víkendu na své sociální síti Truth Social.

Vyvolal tím rozporuplné reakce. Například Trumpův exporadce pro národní bezpečnost John Bolton přirovnal Patela k bývalému sovětskému vůdci Josifu Stalinovi a pro americkou zpravodajskou stanici CNN řekl, že by americký Senát měl jeho nominaci jednohlasně zamítnout. V něm mají republikáni Donalda Trumpa většinu a řada z nich již Patela podpořila, ale našlo se i několik odpůrců.

Čtyřiačtyřicetiletý Patel, který se narodil v New Yorku indickým přistěhovalcům, již mnohokrát prostřednictvím rozhovorů a veřejných prohlášení avizoval, že by FBI s více než 35 tisíci zaměstnanců rád přeměnil k obrazu svému. Například v září v podcastu Shawna Ryana řekl, že by hned první den svého úřadování nechal zavřít ústředí organizace ve Washingtonu a otevřel tam muzeum jako vzpomínku na tradiční a zkostnatělé vládní struktury. FBI dokonce označil za hnilobnou.

I proto by se prý rád zbavil všech předpojatých lidí, kteří v posledních letech podle něj nespravedlivě stíhali a vyšetřovali Trumpa. "Půjdeme i po lidech z médií, kteří lhali o amerických občanech, kteří pomáhali Joeovi Bidenovi falšovat prezidentské volby. Půjdeme po vás," pohrozil už dříve Patel v podcastu bývalého Trumpova poradce Steva Bannona zvaném War Room.

Americký tisk dále připomíná, že Patel je známý i svou oblibou v konspiračních teoriích. Věří například takzvané teorii deep state. Podle ní Spojeným státům vládnou tajemné mocenské sítě fungující nezávisle na politickém vedení státu. Ve své knize Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy z roku 2023 Patel tvrdí, že má "seznam lidí na nejvyšších místech, kteří jsou součástí této mašinérie".

V médiích se přitom objevují hlasy, že Patel kromě nebezpečných vizí nemá ani potřebné zkušenosti, aby takovou organizaci jako FBI vedl. "Vyžaduje to odborný úsudek, výdrž, zkušenosti a silný etický a morální kompas," řekl pro britskou zpravodajskou stanici BBC Gregory Brower, bývalý asistent ředitele FBI. Ten rovněž upozornil na absenci manažerských zkušeností Trumpova kandidáta.

Britská stanice v tomto kontextu připomíná, že už dříve chtěl Trump z Patela neúspěšně učinit vysoce postaveného muže ve strukturách FBI, ale bývalý americký generální prokurátor Bill Barr tehdy konstatoval, že se tak stane "jedině přes jeho mrtvolu". "Někdo bez zázemí jako agent by nikdy nebyl schopen získat respekt nezbytný k řízení každodenních operací úřadu," vysvětlil Barr ve svých pamětech z roku 2022.

Patel za svůj život nicméně vystřídal několik pracovních pozic. V počátku své kariéry působil jako ombudsman na Floridě, později se stal federálním žalobcem. Veřejnost se s ním seznámila zejména v roce 2017, a to jako s asistentem republikánského kongresmana Devina Nunese, který tou dobou předsedal výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu tajných služeb.

Podle amerického listu The New York Times si zhruba touto dobou Patela poprvé výrazněji všiml také Trump. A to i díky tomu, že se s Nunesem podíleli na tvorbě zprávy, ve které obvinili FBI a ministerstvo spravedlnosti ze zaujatosti právě vůči staronovému prezidentovi USA.

Postupně se přitom Patel stal během první Trumpovy administrativy jedním z nejmocnějších úředníků v oblasti národní bezpečnosti. Byl například i náčelníkem štábu amerického ministerstva obrany nebo zastával speciálně pro něj vytvořenou pozici ředitele takzvané protiteroristické divize. Dnes sedí v komisi Trumpovy mediální firmy TMTG, která mimo jiné spravuje platformu Truth Social.

V období vlády prezidenta Joea Bidena zaujal třeba trilogií pro děti s názvem Spiknutí proti králi. V ní se objevují postavy jako král Donald, prolhaná Hillary Queentonová či Ospalý Joe. Vše ve zjevné narážce na politické dění v USA. Svůj obdiv k Trumpovi se přitom Patel nebojí dát najevo.

"Jsme požehnáni Bohem, že Donald Trump je naším obráncem spravedlnosti, naším vůdcem a naším setrvalým válečníkem," řekl Patel letos v únoru dle listu The Washington Post.

Nyní mu nezbývá než čekat, jak se američtí senátoři rozhodnou. A jestli ho schválí do čela FBI, jak si jím oblíbený Trump přeje.

