Velmi alarmující. Historická šance na nábor Rusů do CIA může brzy skončit

Během války na Ukrajině rozpoutala americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) rozsáhlou kampaň s cílem získat do svých řad dvojité agenty z Ruska. S plánovaným lednovým nástupem administrativy nového prezidenta Donalda Trumpa rostou obavy, jak to bude dál. Důvodem je Tulsi Gabbardová, která by měla stanout v čele amerických tajných služeb.

"Nejvyšší vedení zaprodalo zemi za paláce a jachty v době, kdy naši vojáci žvýkají shnilé brambory a střílejí z prehistorických zbraní. Naši lidé jsou nuceni dávat úplatky, aby si jednoduše našli práci," zaznělo v jednom z videoklipů zveřejněných americkou CIA v předchozích měsících. Autorem citátu byl fiktivní zaměstnanec ruské vojenské rozvědky GRU. CIA se pomocí tohoto i dalších klipů snažila získat Rusy do svých řad. "Lidé ve vašem okolí možná nechtějí slyšet pravdu. Ale my ano. Nejste bezmocní," zaznělo v dalším prohlášení ve videu a následovaly podrobně popsané způsoby, jak CIA kontaktovat. Související Putinův nejtajnější špion. Generál FSB ukradl identitu, pro Kreml dělá špinavou práci Už jen z povahy zpravodajských služeb nelze zjistit, kolik Rusů se takto CIA povedlo naverbovat, ale indicie i anonymní zdroje z bezpečnostní sféry podle britského listu The Guardian naznačují, že kýžené výsledky se dostavovaly. Přímo šéf CIA William Burns ve své eseji zveřejněné magazínem Foreign Affairs zkraje roku napsal: "Spodní proud nespokojenosti (v Rusku) vytváří příležitost pro nábor CIA, jaká se nabízí jednou za generaci. Nepromarníme ji." Podle dřívějšího vyjádření bývalého šéfa kontrarozvědného oddělení CIA Jamese Olsona pro americkou stanici CNN mohla agentura poskytovat velmi atraktivní nabídky řadě Rusů. "Můžeme jim nabídnout ochranu, bezpečnost i plnou anonymitu. Můžeme jim zkrátka nabídnout balíček, jenž odpovídá hodnotě informací, které poskytují," řekl Olson. The Guardian v tomto kontextu připomíná, že dohody s možnými dvojitými agenty často zahrnují souhlas zdroje, že zůstane po určitou dobu na místě, kde působí, a až později dostane nabídku k přemístění se pod novou identitou na Západ. Pozor je pak potřeba dávat, aby rekrut nebyl pouze jakousi falešnou volavkou a neposkytoval účelově nepravdivé informace. Související Ruský superšpion. Krtek v FBI poslal na smrt tři lidi, vynesl i plány na jaderný útok Podle Caldera Waltona, historika zaměřujícího se na tajné služby z americké Harvard Kennedy School, by však brzy nábor ruských špionů do CIA mohl čelit ztrátě zájmu. Důvodem má být lednový nástup Donalda Trumpa do prezidentského úřadu. "Myslím si, že Trumpova administrativa by mohla být potenciálně extrémně škodlivá z hlediska vyzrazování tajemství a ochrany zdrojů, pokud jde o Rusko," řekl pro The Guardian s tím, že stále panují nejasnosti ohledně jeho vztahu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Velmi alarmující skutečností je pak podle něj Trumpova nominace na klíčový zpravodajský post. Obsadit by jej měla Tulsi Gabbardová, která bude dohlížet na činnost amerických výzvědných agentur. Známá je přitom svými výstupy proti americké pomoci Ukrajině a párkrát její vyjádření použila i ruská státní média. A to proto, že v některých momentech šířila ruskou propagandu. V minulosti i proto čelila kritice za to, že "papouškuje ruské narativy". "S jistotou navíc vím, že během prvního Trumpova prezidentského období si jeden z partnerů v alianci Five Eyes dával velký pozor na sdílení informací o Rusku, které by mohly skončit v Bílém domě. Namístě je předpokládat, že totéž bude platit i při další administrativě," upozornil Walton. Samotné označení Five Eyes (Patero očí) se vztahuje na seskupení pěti států sdílející společně zpravodajské informace. Patří do něj vedle USA také Kanada, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland.