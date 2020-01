Jako první nás napadlo, že je za Kuciakovou vraždou Kočner, vypověděla u soudu rodina

Výslechem pozůstalých po slovenském novináři Jánu Kuciakovi a jeho partnerce Martině Kušnírové pokračuje soudní líčení v případu dvojnásobné vraždy, které je nejsledovanějším procesem v novodobé historii země. Jeho součástí je i obžaloba z vraždy slovenského podnikatele Petera Molnára, z níž jsou podezřelí dva z celkově čtyř obžalovaných.

"Chtěla bych se obžalovaných zeptat, proč si dovolili sáhnout na život našich dětí. Rovněž mají děti. Kdo jim dal právo pro jejich špinavé peníze a praktiky toto udělat?" uvedla matka Kušnírové Zlatica, která se během své emotivní výpovědi rozplakala.

Kušnírová se dostala do krátké slovní potyčky s jednou z obžalovaných Alenou Zsuzsovou poté, co se jí Zsuzsová ptala na presumpci neviny. "Pokud by se to (vražda) nestalo, obě bychom byly doma, vy u své dcery, já u své," řekla Kušnírová, která žádá od obžalovaných odškodné milion eur (25,2 milionu korun) za nemajetkovou újmu. Odškodné ve stejné výši požadují i Kuciakovi rodiče.

U soudu Kušnírová řekla, že Kuciak jí a dalším členům rodiny přehrál nahrávku svého rozhovoru s podnikatelem Marianem Kočnerem, který reportérovi v roce 2017 vyhrožoval, že najde "špínu" na něj a na jeho rodinu a že získané materiály zveřejní. Tuto nahrávku pak loni zveřejnil portál Aktuality.sk, pro který investigativní novinář psal.

Kuciak se kromě jiného věnoval Kočnerovým podnikatelským aktivitám.

Kočner je obžalován z toho, že si objednal Kuciakovu vraždu kvůli jeho novinářské práci. Vrah zastřelil Kuciaka a Kušnírovou 21. února 2018 v jejich domě ve Velké Mači nedaleko Trnavy. Policie těla našla o čtyři dny později na základě podnětu příbuzných.

"Nebylo to dlouho poté, co Kočner synovi vyhrožoval. První, co nás proto napadlo, bylo, že je za tím (vraždou) pan Kočner," vypověděl Kuciakův otec, jak reagoval na oznámení policie, že jeho syn byl zavražděn.

Pozůstalí po zavražděné dvojici prohlásili, že požadované odškodné si nechtějí ponechat. "Ta suma nepůjde nám. Je to spíše požadováno proto, že pro lidi typu pana Kočnera je mamon vším. Celý svůj život asi zasvětil jen hromadění peněz a neštítil se ani toho, že dal zavraždit dva mladé lidi," řekl Kuciakův otec.

Úterního líčení se na vlastní žádost nezúčastnil obžalovaný Miroslav Marček, který v pondělí u soudu přiznal vinu a prohlásil, že předloni zastřelil Kuciaka i Kušnírovou a ještě v roce 2016 Molnára. Odpoledne se očekává také výslech zprostředkovatele Kuciakovy vraždy Zoltána Andruskóa, který při vyšetřování případu spolupracoval s policií a loni s prokurátorem uzavřel dohodu o vině a trestu, na jejímž základě si odpykává trest 15 let vězení.

