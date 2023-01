Taxíky pod kontrolou FSB i zákaz slova "válka". Jak Kreml kvůli invazi utahuje šrouby

Předčasně propuštěný lobbista Roman Janoušek má sedmiletou zkušební dobu, v níž se musí takzvaně osvědčit - tedy nespáchat další trestný čin. Bude na něj dohlížet probační úředník. Soud Janouškovi zároveň uložil i to, aby docházel k terapeutovi kvůli zvládání agresivity a omezení nadužívání návykových látek. Na dotaz novinářů to v pondělí uvedl mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig.

Pokud by Janoušek stanovené podmínky porušil, musel by se vrátit do vězení, kde si do loňského 20. prosince odpykával 4,5 roku za ublížení na zdraví při dopravní nehodě.

Pražský městský soud vyhověl žádosti Janouška o podmíněné propuštění v neveřejném zasedání. Doposud tedy nebylo zřejmé, jaká omezení mu uložil ani jak své rozhodnutí zdůvodnil. Obvodní soud původně žádost zamítl s tím, že podnikatel se za mřížemi ještě dostatečně nepolepšil.

Dopravní nehodu způsobil Janoušek v březnu 2012 v pražské Michli úmyslně a pod vlivem alkoholu. Srazil ženu, jež se postavila před jeho vůz, aby ho přiměla řešit kolizi, kterou způsobil předtím. Z trestu si Janoušek celkem odpykal zhruba 2,5 roku.