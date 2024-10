Překvapení Izraelci až později zjistili, koho zabili. Sinvár se po nich ohnal klackem

Měsíce se izraelské jednotky snažily vystopovat vůdce Hamásu, kterého považují za strůjce útoku na židovský stát z loňského 7. října. Přes veškeré snahy jim Jahjá Sinvár ale unikal. Nakonec ho náhodou našla skupina vojáků v zácviku.

Skupina složená z vojáků trénujících na velitele jednotek prováděla ve středu rutinní prohlídku oblasti na jihu Pásma Gazy, když narazila na tři ozbrojence. Po střelbě jeden z nich utekl do blízkého, částečně rozbořeného domu. Dron, který situaci kontroloval, natočil muže se zahaleným obličejem, jak sedí v křesle a příliš se nehýbe. Jediný výraznější pohyb udělal rukou, kterou po dronu hodil klackem.

Tím záběry, které zveřejnil deník The Guardian, končí. Izraelci následně vystřelili na dům raketu.

Muž měl na sobě neprůstřelnou vestu a u sebe zbraně a 40 tisíc šekelů, v přepočtu asi čtvrt milionu korun. Měl zraněnou ruku, a když se izraelští vojáci podívali, jak vypadal, připomněl jim někoho, koho na místě nečekali - lídra Hamásu Jahjá Sinvára. Právě on měl být strůjcem útoku ze 7. října 2023, při němž teroristé zabili na 1200 lidí.

Pro Izraelce byl Sinvár hlavním cílem ofenzivy v Pásmu Gazy, kterou zahájili v reakci na říjnový útok. Pátrali po něm už měsíce. Vždy jednotkám ale unikal, protože přestal používat telefon a jiné komunikační zařízení, aby ho nemohli snadno vypátrat. Oproti očekávání se nepohyboval ani v husté síti tunelů, které Hamás vybudoval.

"Pokusil se utéct a naše síly ho zlikvidovaly," řekl mluvčí izraelské armády Daniel Hagari.

Izrael jeho identitu ověřil pomocí otisků prstů, dentálních záznamů a DNA. Hamás se k úmrtí svého vůdce zatím oficiálně nevyjádřil.

Válka nekončí

Zprávy o jeho úmrtí vyvolaly v Izraeli oslavy v ulicích. V Gaze byly reakce smíšené - zatímco část nemohla zprávě uvěřit, jiní projevovali radost, že je člověk, kvůli kterému sem Izraelci zahájili ofenzivu, po smrti.

Rodiny unesených Izraelců, které Hamás zajal při loňském útoku, zároveň vyzvaly vládu, aby vyjednala dohodu s tímto teroristickým hnutím a dostala bezpečně jejich příbuzné domů. Ze 101 zajatců by mohly být ještě dvě třetiny naživu. Podobně se vyjádřil i americký prezident Joe Biden. "Nyní je načase se posunout. Ukončit válku a přivést zajatce domů," cituje ho americký deník New York Times. Do země se v následujících dnech vydá i šéf americké diplomacie Antony Blinken.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ale uvedl, že smrtí Sinvára invaze, která připravila o život víc než 42 tisíc lidí a stovkám tisíc lidí vzala jistoty, jako je střecha nad hlavou a jídlo, nekončí.

"Dneska zlo utrpělo těžkou ránu. Mise před námi ale pořád není dokončená," uvedl. Dalším úkolem je osvobodit rukojmí. Dodal, že pokud obyvatelé Gazy "odloží zbraně a vrátí naše rukojmí, tak jim dovolíme odejít a přežít". Pokud uneseným však někdo ublíží, zaplatí za to vlastním životem.

Kdo byl Jahjá Sinvár

Jednašedesátiletého Sinvára popisuje agentura AP jako zarputilého se sklony k diktátorství. Po letech strávených v izraelském vězení se naučil hebrejsky a studoval i kulturu Izraele, aby co nejlépe poznal nepřítele. Mezi Palestinci byl respektovaný, protože se dokázal postavit Izraeli a zůstal v zemi i poté, co útoky Izraele vyhnaly jiné přední osobnosti teroristické skupiny Hamás.

Sinvár v lidech vyvolával strach a vysloužil si přezdívku řezník. Hlavně kvůli tomu, jak brutálně zacházel s Palestinci, které podezříval ze spolupráce s židovským státem.

