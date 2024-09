Izrael provedl největší letecký útok na Libanon od roku 2006, zemřelo 356 lidí

Nejméně 356 lidí v pondělí zemřelo a dalších 1246 osob bylo zraněno při izraelských leteckých útocích na jihu Libanonu, které cílily na sklady a odpaliště raket libanonského hnutí Hizballáh a které byly největší denní útočnou akcí Izraele na Libanon od roku 2006. Podle libanonské vlády jsou mezi oběťmi i děti a ženy.

"Provádíme útoky hlouběji v Libanonu, budeme v těchto akcích pokračovat, dokud nedosáhneme našeho cíle vrátit obyvatele severu do jejich domovů," řekl izraelský ministr obrany Joav Galant.

Právě i snahou umožnit obyvatelům severu Izraele bezpečný návrat domů i premiér Netanjahu údery zdůvodňuje. Z izraelského, ale i libanonského pohraničí se evakuovaly loni na podzim desítky tisíc lidí kvůli zesílení přeshraničního ostřelování Hizballáhu a izraelské armády. Tehdy eskaloval znovu po dlouhé době konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem, a to kvůli válce Izraele v Pásmu Gazy.

Hamás označil pondělní izraelské bombardování za barbarskou agresi a válečný zločin. Íránský prezident Masúd Pezeškján Izrael obvinil, že chce rozšířit konflikt na Blízkém východě. "Pokud by na Blízkém východě vypukla rozsáhlejší válka, neprospělo by to nikomu na světě," řekl íránský prezident novinářům v New Yorku, kam přiletěl na Valné shromáždění OSN.

Izraelská armáda večer uvedla, že za posledních 24 hodin zasáhla v Libanonu přes 1100 míst spojených s Hizballáhem. Izrael tvrdí, že cílí zejména na sklady zbraní a odpaliště raket, jimiž i dnes Hizballáh ostřeloval sever Izraele. Při úderech na obou stranách umírají i civilisté.

Izraelská armáda v pondělí opět provedla letecký útok i na jižním předměstí Bejrútu ve čtvrti, která je baštou Hizballáhu a kde v pátek zabila 45 lidí, včetně 16 členů Hizballáhu, ale podle libanonské vlády při tom zemřely i ženy a děti. I dnes byl cílem vysoce postavený velitel Hizballáhu, tentokrát Alí Karakí, šéf operací na jižní frontě. Není jasné, zda byl zabit.

Obyvatelé jižního Libanonu ráno obdrželi varovné telefonáty z libanonského čísla, aby se nepřibližovali víc než na kilometr k pozicím Hizballáhu. Libanonská telekomunikační společnost Ogero informovala, že zaznamenala nejméně 80 tisíc zřejmě izraelských telefonátů varujících obyvatele po celé zemi, které ale způsobily zároveň velkou paniku.

Podle libanonské vlády opustily domovy na jihu desítky tisíc lidí, na silnicích směrem na sever se tvořily dopravní zácpy. Libanonské ministerstvo školství uvedlo, že na jihu, na východě a v okolí Bejrútu zůstanou dnes i v úterý zavřené školy. Řada z nich bude sloužit jako dočasné útočiště pro lidi, kteří byli nuceni uprchnout z domovů. I v Bejrútu rodiče spěchali vyzvednout děti ze škol, když začaly intenzivní izraelské letecké údery.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari ' na otázku novinářů, zda Izrael podnikne v Libanonu pozemní operaci, podle BBC odpověděl, že Izrael "udělá vše, co je třeba", aby zajistil návrat evakuovaných obyvatel ze severu Izraele.

Podle šéfa generálního štábu Herziho Haleviho armáda zahájila "proaktivní útočnou operaci" a připravuje se na její další fáze. "Zaměřujeme se na bojovou infrastrukturu, kterou Hizballáh budoval posledních 20 let," uvedl Halevi.

