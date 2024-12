Střela vypálená z Jemenu na Izrael zranila 20 lidí, mezi zraněnými jsou i děti

Do města Jaffa, které je součástí telavivského okrsku, v noci na dnešek dopadla střela vypálená z Jemenu a zranila 20 lidí. Informoval o tom deník Haarec, podle něhož jsou mezi zraněnými i děti.

Do města Jaffa, které je součástí telavivského okrsku, v noci na sobotu dopadla střela vypálená z Jemenu a zranila 20 lidí. Informoval o tom deník Haarec, podle něhož jsou mezi zraněnými i děti. K útoku se přihlásili jemenští povstalci Húsíové. Izraelská armáda oznámila, že střelu se systému protiraketové obrany nepodařilo zachytit a že vyšetřuje, proč se tak stalo.

Střela nad ránem dopadla do parku v Jaffě a zranila několik lidí, kteří kvůli varovným sirénám utíkali do krytu. Některé zranilo sklo z oken okolních domů, které rozbila tlaková vlna. Podle deníku Haarec bylo 20 lidí ošetřeno v nemocnici, ale předpokládá se, že nikdo z nich nebude hospitalizován. Server The Times of Israel napsal, že mezi zraněnými je i tříletá holčička.

K útoku se přihlásili Húsíové a jeden z jejich velitelů poté na sociální síti X napsal několik posměšných vzkazů i v hebrejštině. "Selhání izraelských obranných systémů znamená, že srdce sionistického nepřítele už není v bezpečí," napsal. "Protiraketové systémy za miliardy dolarů už nejsou k ničemu," dodal.

Dnešní zásah Tel Avivu raketou jemenských povstalců je tento týden už druhý. V noci na čtvrtek zasáhla budovu školy v Ramat Ganu v telavivském okrsku hlavice rakety vypálené povstalci, kterou izraelský protiraketový systém zachytil jen částečně. Objekt se zřítil. Nikdo nebyl zraněn, jelikož děti ještě nebyly ve škole.

V noci na čtvrtek nezávislé na tomto útoku podnikla izraelská armáda rozsáhlé údery na přístavy a energetickou infrastrukturu na územích Jemenu kontrolovaných povstalci. Tuto akci podle izraelských médií připravovala několik týdnů v odvetě za dlouhodobé útoky jemenských povstalců.

Šíitští povstalci Húsíové, kteří ovládají severozápad Jemenu a které podporuje úhlavní nepřítel Izraele Írán, ostřelují Izrael od loňska kvůli válce v palestinském Pásmu Gazy. Tu začalo tamní teroristické hnutí Hamás 7. října, kdy vypálilo několik tisíc raket na izraelské území a asi 3000 palestinských ozbrojenců vtrhlo z Pásma Gazy do izraelského pohraničí, kde povraždilo na 1200 lidí, většinou civilistů, a 251 osob uneslo do Gazy. Z toho zhruba polovinu propustil Hamás loni koncem listopadu při dosud jediném příměří, několik osob propustil jednotlivě a asi osm rukojmích zachránila izraelská armáda.

Rozsáhlé části Pásma Gazy byly během války srovnány se zemí a boje a blokáda tam způsobily hlubokou humanitární krizi. Přibližně 1,9 milionu z 2,3 milionu obyvatel Pásma Gazy muselo opustit domovy, mnozí z nich se přemisťovali vícekrát a často jen do provizorních přístřešků, kde nemají dost jídla ani pitné vody.