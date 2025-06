Po úderu Izraele se čeká íránská msta. Sedm map odhaluje sílu letitých nepřátel

Izrael v noci na pátek zaútočil na Írán. Zaměřil se na jaderné vědce pracující na výrobě atomové bomby, na jaderný provoz v Natanzu a na íránský balistický program. Svět nyní očekává silnou odvetu Íránu. Deník Aktuálně.cz přináší srovnání vojenských kapacit obou letitých blízkovýchodních protivníků.

Izrael v noci na pátek podnikl rozsáhlý útok proti Íránu, který podle vedení židovského státu mířil na cíle související s íránským jaderným programem a programem vývoje balistických raket. O život při něm přišel velitel íránských elitních revolučních gard Hosejn Salámí, náčelník generálního štábu íránské armády Mohammad Bagherí a několik jaderných vědců. Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí Izraeli pohrozil "tvrdým trestem".

Izrael se připravuje na odvetu ze strany Íránu, který podle izraelské armády nad židovský stát vypustil přes sto dronů. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v projevu naznačil, že operace proti islámské zemi by mohla být dlouhá a obtížná. Izraelští občané podle něho možná budou muset zůstat dlouhou dobu v chráněných oblastech.

Kam dostřelí Írán

Írán může do budoucích útoků nasadit především svůj široký arzenál balistických střel. Malou část izraelského území mohou teoreticky zasáhnout už rakety krátkého doletu Kijám 1. Celý Izrael potom ohrožují všechny íránské rakety středního doletu, mezi které patří typy Šaháb 3 a Sadžíl i vyvíjené modely Chorrmašahr a Sadžíl. Dostřel nad dva tisíce kilometrů mají i íránské střely s plochou dráhou letu Soumar. Vedle raket má Teherán ve výzbroji také bezpilotní stroje, především sebevražedné drony Šáhed, které využívá ve válce na Ukrajině Rusko.

Izrael využívá například balistické rakety středního doletu Jericho 2. Izraelská armáda má ve výbavě i typ Jericho 3, který může zasáhnout cíl vzdálený až 6500 kilometrů. Navíc se všeobecně soudí, že židovský stát disponuje 90 až 200 jadernými hlavicemi, kterými může v případě potřeby vyzbrojit letadla, ponorky i zmíněné rakety Jericho.

Kam dostřelí Izrael

Pokud izraelsko-íránský konflikt přesáhne hranice dalekonosného ostřelování, budou vedle počtů balistických raket a dronů, jejich dostřelu či doletu a schopností protiletecké obrany hrát roli i další parametry obou protivníků.

Obě regionální mocnosti mají velmi silnou armádu. Izrael disponuje podle různých zdrojů 169 až 187 tisíci vojáky, k tomu může povolat do zbraně 465 až 565 tisíc rezervistů. Díky povinné tříleté vojenské službě pro muže a 22měsíční pro ženy má vojenský výcvik podstatná část populace. Pro srovnání: Lidnatější Česko má 28 tisíc vojáků z povolání a jen 4,5 tisíce rezervistů.

Velikost armády Izraele a Íránu

Íránská armáda čítá 610 tisíc hlav a podobný počet rezervistů. Web Global Fire Power k tomu připočítává ještě 220 tisíc příslušníků polovojenských útvarů. Těch má Izrael jen 35 tisíc.

Izrael nicméně nahrazuje kvantitu kvalitou. Podle Stockholmského mezinárodního mírového institutu (SIPRI) vynaložil na obranu v roce 2022 více než 23 miliard dolarů, tedy 4,5 procenta svého hrubého domácího produktu. To je přitom nejnižší hodnota v jeho historii - v polovině 70. let dosahoval jeho vojenský rozpočet 30 procent HDP.

Výdaje Izraele a Íránu na obranu (2022)

Írán do své armády investuje o poznání méně. V roce 2022 jej stála 6,8 miliardy dolarů, tedy 2,6 procenta HDP. Jeho obranný rozpočet ovšem v posledních letech mírně bobtná.

Z těchto a několika dalších údajů sestavuje každoročně Bonnské mezinárodní centrum pro studium konfliktů (BICC) světový žebříček militarizace (Global Militarisation Index, GMI). Prakticky po celou dobu jeho existence mu vévodil Izrael. Až v roce 2022 jej v důsledku ruské agrese na prvním místě vystřídala Ukrajina.

Izrael a Írán ve Světovém indexu militarizace (2023)

Írán se na tomto žebříčku postupně prodírá stále výše. Před jedenácti lety mu patřila 43. pozice, před šesti lety byl 37. a předloni byl poprvé zařazen do třicetičlenné skupiny nejvíce militarizovaných zemí světa. BICC připomíná výsostnou roli Teheránu v dodávkách zbraní Rusku.

Izrael má o něco menší, zato však lépe vycvičenou a velmi moderně vyzbrojenou armádu než Írán. Kdo z nich je tedy silnější? Na tuto otázku se pokouší odpovědět web Global Fire Power pomocí ukazatele Power Index. Ten se skládá jak z údajů o vojenských kapacitách, tak z hodnocení logistických schopností, ekonomické síly, přírodních zdrojů i geografie jednotlivých států.

Obě země z tohoto srovnání vycházejí jako velmi mocné. Írán figuruje na šestnáctém místě ze 145 hodnocených států, Izrael je jen o příčku před ním.

Srovnání rozlohy Izraele a Íránu

V ozbrojeném střetu může hrát roli i geografie. Pohled na mapu opět připomene Davida a Goliáše. Území Izraele je velké jen zhruba jako Morava. Naproti tomu Írán je s plochou více než 1,6 milionu kilometrů čtverečních - což je přibližně trojnásobek rozlohy Francie - sedmnáctým největším státem světa.

Při srovnání počtu obyvatel jsou rozdíly o něco méně dramatické. Izrael má více než devět milionů obyvatel. Na jednom kilometru čtverečním žije průměrně 415 lidí, což je jedna z nejvyšších hodnot na světě, třikrát více než v Česku. V Íránu žije na 90 milionů lidí. To odpovídá hustotě 54 obyvatel na kilometr čtvereční.

Počet obyvatel Izraele a Íránu

V obou zemích navíc populace rychle roste. Izrael má vůbec nejvyšší přirozený přírůstek obyvatelstva mezi vyspělými zeměmi, Írán má svůj hlavní baby boom už za sebou. Podle demografické projekce OSN by měl mít Izrael na konci 50. let 21. století o polovinu větší populaci než dnes. V Íránu by tou dobou mělo žít téměř sto milionů obyvatel.