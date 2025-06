Operace „Bezpečný návrat“. Izrael vrací domů 150 tisíc krajanů, kteří uvízli v cizině

Lodě i letadla nyní shání izraelská vláda, aby domů dostala skoro 150 tisíc turistů. Aerolinky totiž kvůli ostřelování Izraele přerušily lety do Tel-Avivu. Turistům zatím v zahraničí pomáhají místní Židé. Úřady ale varují i před nebezpečím, které na ně číhá.

Izraelských turistů, kteří uvízli v zahraničí, má být podle odhadu deníku The Jerusalem Post až sto tisíc. Spousta z nich zůstala na Kypru nebo v Řecku - oblíbených výletních destinacích Izraelců. Ještě v 90. letech se přitom dalo z Řecka nebo Kypru dostat do Izraele lodí, s nástupem nízkonákladových aerolinek ale byla lodní doprava zrušena.

List zveřejnil několik příběhů Izraelců, kteří uvízli za hranicemi. Eden, která je v Portugalsku, si stěžuje, že zůstala v zemi, kde nemá rodinu ani přátele, kteří by ji ubytovali. Žena označovaná písmenem "C" zase trpí odloučením od své dcery, která je v internátní škole. Jeden uživatel na Facebooku napsal, že jeho rodiče uvízli v zahraničí bez léků. Jiný požádal o pomoc, protože uvízl ve Švýcarsku.

Izraelci jsou tak v zahraničí mnohdy odkázáni na pomoc místních židovských komunit. Pokud se jedná o ortodoxní věřící, ujímají se jich zpravidla jejich komunity. Ostatním nabízí pomoc například pobočka Hostage Families Forum (organizace sdružující příbuzné unesených po útocích Hamásu ze 7. října 2023). Ta v New Yorku a New Jersey vytvořila formulář pro hledání ubytování pro Izraelce, kteří uvízli v této oblasti. "V této těžké době, kdy jsou naši bratři a sestry terčem útoků, se opět obracíme na naši komunitu s žádostí o sílu a podporu," uvedlo fórum.

Ministerstvo zahraničí ale varovalo Izraelce před nabídkami neprověřených organizací. V sobotu se na sociálních sítích objevila například webová stránka s názvem Lion Nights, která tvrdila, že pomáhá Židům žijícím v zahraničí. Izraelské orgány ale uvedly, že web shromažďuje informace o izraelských rodinách žijících v zahraničí, ale "je velmi pravděpodobné, že tuto stránku provozují nepřátelské živly, které chtějí lokalizovat izraelské rodiny a ublížit jim". Resort tak varoval Izraelce, aby za žádných okolností nevyplňovali formulář a kontaktovali pouze situační centrum provozované ministerstvem zahraničních věcí.

Vláda nyní turisty roztroušené po celém světě hodlá přivézt zpět, vojenské letectvo však nemá kvůli probíhajícímu útoku na Írán možnost zapůjčit pro tyto účely svá transportní letadla. Ministerstvo dopravy se proto nyní snaží pronajmout soukromá letadla a lodě. "Uděláme vše pro to, abychom Izraelce přivedli domů," slibuje izraelský ministr dopravy Miri Regev. Upozorňuje však, že to nebude hned. Podle televize N12 by první evakuační lety měly začít do 72 hodin. Izraelské aerolinky El-Al zatím potvrdily, že přerušují provoz minimálně do 23. června.

Izraelci jsou vášniví cestovatelé. Vzhledem ke špatným vztahům s arabskými zeměmi v regionu jsou odkázáni na vzdálenější destinace - nejčastěji létají do Evropy, v níž popularitou vede právě zmíněné Řecko, Kypr a také Turecko. Mezi mimoevropskými destinacemi jsou oblíbené USA a Thajsko, kam míří zejména mladí Izraelci po ukončení vojenské služby.

Před válkou v Gaze vycestovalo do zahraničí alespoň jednou ročně přes 70 procent obyvatel. Českou republiku navštívilo v posledním předcovidovém roce 2019 téměř 150 tisíc Izraelců, kteří zde v průměru strávili něco přes tři dny. Na dotazy Aktuálně.cz, zda v Česku uvízli nějací izraelští turisté, kteří se nemohou vrátit domů, izraelské velvyslanectví v Praze zatím nereagovalo.