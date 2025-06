"Nepotřebuji pomoct s Íránem, ale s tebou," řekl Trump Putinovi během hovoru

Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že mu volal jeho ruský protějšek Vladimir Putin s nabídkou pomoci při řešení konfliktu mezi Íránem a Izraelem. Informovala o tom stanice Fox News.

"Jak víte, Vladimir mi zavolal. Řekl: Mohu vám pomoct s Íránem? Odpověděl jsem, že ne, že s Íránem pomoct nepotřebuji. Potřebuji pomoct s vámi. A doufám, že se nám podaří uzavřít dohodu s Ruskem. Minulý týden zemřelo šest tisíc vojáků," řekl Trump novinářům před odletem na summit NATO v nizozemském Haagu, kde je v plánu jeho setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Žádné podrobnější informace o případné dohodě s Ruskem americký prezident neuvedl.

Již před zapojením Spojených států do izraelsko-íránského konfliktu Trump zlehčoval Putinovu nabídku sehrát roli prostředníka. "Řekl jsem mu, udělej mi laskavost - zprostředkuj si to u sebe… Řekl jsem, Vladimire, zprostředkujme to nejdříve v Rusku, tímto se můžeš zabývat později," sdělil Trump.

Rusko prohloubilo vojenské a politické vazby s Teheránem po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022. Írán dodal Moskvě tisíce útočných dronů Šáhed používaných při útocích na ukrajinská města. Rusko a Írán také spolupracují na rozvoji vlastních jaderných programů, protože obě země čelí západním sankcím.

Napětí mezi Íránem a Izraelem se zvýšilo již poté, co Írán 13. června provedl raketové údery na Tel Aviv a další izraelská města, při nichž zahynulo několik civilistů, včetně pěti ukrajinských státních příslušníků. Útok byl odvetou za izraelskou vojenskou akci. Po několika dnech eskalace konfliktu Trump vyhlásil příměří mezi Izraelem a Íránem, které však bylo během několika hodin po prohlášení amerického prezidenta porušeno.