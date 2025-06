Ani nevědí, co k**va dělají. Trumpa rozlítilo narušení příměří mezi Íránem a Izraelem

"V podstatě máme dvě země, které bojují tak dlouho a tak tvrdě, že ani nevědí, co to k**va dělají," prohlásil Donald Trump před úterním odletem na summit NATO v nizozemském Haagu. Reagoval tak na plánovaný odvetný izraelský úder kvůli íránským raketám vypáleným na židovský stát po zahájení příměří, které sám ohlásil.

Trump oznámil příměří ve tři hodiny v noci izraelského času (4:00 SEČ), platit začalo v 6:00. Ale těsně po začátku příměří Írán vypálil několik raket, které mají na svědomí čtyři oběti v městě Beerševa na jihu Izraele. V osm hodin americký prezident na své sociální síti Truth Social napsal výzvu o příměří se slovy "PROSÍM, NEPORUŠUJTE HO".

Ale izraelský ministr obrany Jisrael Kac nařídil letectvu, aby na porušení příměří "rázně reagovalo intenzivními údery proti režimním cílům v srdci Teheránu".

Na to Trump v 11 hodin reagoval další výzvou na své sociální síti: "Izraeli. NESHAZUJ TY BOMBY. POKUD TO UDĚLÁŠ, BUDE TO VÁŽNÉ NARUŠENÍ. PŘIVEĎ SVÉ PILOTY DOMŮ HNED TEĎ!" Vzápětí dodal: "Izrael nezaútočí na Írán. Všechna letadla se otočí a zamíří domů, přičemž Íránu z letadel přátelsky 'zamávají'. Nikomu se nic nestane, platí příměří! Děkuji za vaši pozornost věnovanou této záležitosti!"

Prakticky ve stejnou chvíli také rozčílený Trump komentoval situaci před odletem do Haagu. Byl ve vztahu k Izraeli neobvykle ostrý: "Jsem nespokojený s oběma, ale obzvlášť s Izraelem," řekl Trump novinářům. "Izrael, jakmile jsme uzavřeli dohodu, hned začal bombardovat, jak jsem ještě nikdy neviděl… To neměli dělat. Nelíbilo se mi, že Izrael hned po dohodě začal útočit. Neměli to dělat…Tyhle dvě země bojují tak dlouho a tak tvrdě, že už ani nevědí, co to k***a dělají… Nejsem rád, že Izrael teď vyráží do útoku… Nejsem rád ani z Íránu, ale opravdu mě mrzí, že Izrael dnes ráno vyrazil."

Následoval telefonát s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Podle zdroje z Bílého domu, citovaného deníkem New York Times, měl americký prezident "naprosto jasno" ohledně toho, co se má stát. "Premiér pochopil závažnost situace a obavy, které vyjádřil prezident Trump," uvedl zdroj. Netanjahu následně souhlasil s tím, že izraelské letouny provedou pouze symbolickou odplatu a zaútočí jen na radarovou stanici severně od Teheránu.

Do té chvíle to vypadalo, že izraelský premiér Netanjahu si Trumpa "ochočil".

Trumpovští republikáni mají silnou nedůvěru k zahraničním intervencím, proti zapojení se do útoku na Írán je i výrazná většina Američanů. Výrazně také klesá dosud pevná podpora Izraele mezi Američany. Přesto se Netanjahuovi podařilo přesvědčit Trumpa, aby Američané na Írán zaútočili.

Nyní se Trump ovšem snaží všem ukázat, že je to právě on, kdo má trumfy v ruce a kontroluje situaci. Rád by tak působil jako učitel ve škole, který od sebe odtrhává dva peroucí se kluky.