Íránský paradox: cena ropy letí dolů, ale tuzemské pumpy zdražují

Nejdřív zdražení, pak během jediného dne o deset dolarů za barel propad. Takové cenové skoky u ropy petrolejáři už dlouho nezažili. A časté nejsou ani nynější cenové skoky nahoru a dolů na burze pohonných hmot v Rotterdamu. Obchodníci srazili dolů cenu ropy ze samé radosti, že Írán nesplnil hrozbu zablokování trasy tankerů z Perského zálivu. A co na to tuzemští pumpaři? Zatím nic - dál zdražují.

Cena litru benzinu vzrostla za poslední týden v průměru podle kartové společnosti CCS skoro o 70 haléřů, nafty o 80 haléřů. Tuzemské benzinky po měsících zlevňování a stagnace nasadily vyšší ceny. A v následujících dnech to bude pokračovat.

A to přesto, že svět zažil začátkem tohoto týdne dlouho nevídaný propad cen ropy díky tomu, že Írán v reakci na izraelské a americké bombardování jaderných zařízení (zatím) nesplnil hrozbu zablokování Hormuzského průlivu. Úžiny, která je branou pro tankery a pětinu světové ropné spotřeby z rozsáhlých nalezišť u Perského zálivu. A odveta Íránu, tedy nálet na americkou základnu v Kataru, byla spíš jen symbolická.

Takže ropa prudce zlevňuje - z víkendového šoku po náletu Američanů na íránská jaderná zařízení z téměř 80 dolarů za barel na úterních zhruba 68 dolarů. Burza s benzinem a naftou v Rotterdamu, podle které se kalkulují velkoobchodní ceny v celé Evropě, reaguje opatrněji. Tedy s výkyvy během jediného dne. Proč tedy tuzemští velkoobchodní dodavatelé a o něco víc ještě jejich odběratelé - samotné pumpy zdražují?

Experti to vysvětlují nepříznivým souběhem více faktorů - zásobami dříve nakoupeného paliva z dražší ropy, ale i zvýšením marží pumpařů. Ve výsledku to znamená, že ještě nějaký čas ceny na totemech čerpacích stanic porostou. Pak by mohly pumpy zlevnit. Anebo také ne.

"Vliv ropy se dostává na čerpací stanice se zpožděním zhruba deseti dnů. Takže v současné době pumpy vycházejí z vyšších cen, za které nakupovaly ještě před pondělním propadem cen ropy," vysvětluje hlavní ekonom společnosti XTB Jiří Tyleček.

Takže někdy začátkem července by se mohla u pump projevit dnešní nižší cena ropy. Mohla, ale nemusí. Evropa vstupuje do turistické sezony, na silnice vyrážejí i sváteční jezdci a rostoucí poptávka po pohonných hmotách obvykle znamená i tlak na vyšší cenu. Ostatně ze stejných důvodů při nynějším poklesu ceny ropy zdražuje benzin i ve Spojených státech.

Takže na nějaké citelné zlevnění v první polovině července nelze spoléhat. Někteří pumpaři si mohou výhodu levnějšího nákupu vlivem levnější ropy ponechat pro sebe formou vyšší marže.

Jejich současná marže skutečně není vysoká. Rozdíl nákupní ceny například litru benzinu od státního dodavatele Čepro (včetně DPH 33,35 koruny) a ceny, jakou v průměru za Česko účtují pumpaři řidičům (benzin za 34,40 koruny), je zhruba jedna koruna z litru. Dlouhodobá a ministerstvem financí označovaná jako přiměřená marže pumpaře činí 1,50 až tři koruny.

"Platí také, že řada čerpacích stanic nakupuje paliva s měsíčním kontraktem, tedy za cenu danou na měsíc dopředu," komentuje nynější situaci čerpadlářů Ivan Indráček, předseda Unie nezávislých petrolejářů, která sdružuje menší nezávislé a v Česku převládající prodejce.

A nenadálý propad ceny ropy odhadne podle něj dopředu málokdo. "Takže zlevnit v době vyšší nákupní ceny, přestože ropa a spotové ceny mezitím klesly, by znamenalo prodělat. To nikdo už při tak nízké marži neudělá," uzavírá Ivan Indráček.