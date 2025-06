Mocenské domino Rusů se hroutí. Je tu cítit znepokojení, říká z Moskvy Just

"Určitě to znepokojuje Moskvu i ruské experty," říká k americkým a izraelským úderům na Írán novinář a politolog Jiří Just. V rozhovoru pro Spotlight News popsal, jak špičky Kremlu vnímají napjatou situaci v regionu a jaké to bude mít pro režim ruského prezidenta Vladimira Putina důsledky.

Spotlight News - Jiří Just | Video: Matyáš Zrno