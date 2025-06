Teherán shoří, jestli nepřestanete útočit, hrozí Íránu izraelský ministr obrany Kac

Írán od pátku na Izrael vystřelil zhruba 200 raket, uvedla v sobotu izraelská armáda. Izraelské letectvo tvrdí, že údery výrazně oslabilo protivzdušnou obranu Teheránu. Píše se to v prohlášení, které citují izraelská média. Armáda uvedla, že zavraždila devět jaderných vědců a výrazně poškodila íránská jaderná zařízení v Isfahánu a Natanzu. Popřela ale úder na zařízení Fordo.

Náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir v sobotu dopoledne uvedl, že údery na íránskou protivzdušnou obranu si vojenské letectvo "vyšlapalo cestu do Teheránu". Podle něj dosud Izrael zasáhl v Íránu na 150 cílů. Dodal, že údery budou pokračovat na objekty spojené s armádou a jaderným program.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac v sobotu řekl, že Teherán shoří, pokud bude Írán dál útočit na Izrael. "Hlavně občané Teheránu zaplatí vysokou cenu," řekl podle agentury Reuter Kac.

Izrael kvůli svým útokům čelí raketovým úderům z Íránu. Podle údajů izraelské armády Írán vypustil na Izrael od pátečního večera na 200 raket. Většinu z nich podle armády zničila protivzdušná obrana nebo dopadly do míst, kde nemohly způsobit větší škody. Jen menšímu počtu se podařilo proniknout izraelskou obranou. Írán útočil na Izrael i za použití bezpilotních prostředků.

Íránská média v uplynulých hodinách hovořila o vypálení několika stovek raket v různých vlnách. Některé rakety zasáhly i civilní cíle a kvůli úderům podle izraelských zdrojů zemřeli tři lidé.

Izraelská armáda uvedla, že její údery zabily devět íránských jaderných vědců. Podle armády tito lidé měli ústřední roli v postupu k jaderné zbrani a jejich smrt zasadila těžkou ránu schopnosti íránského režimu získat zbraně hromadného ničení.

Armáda také uvedla, že škody způsobené na zařízeních v Isfahánu a Natanzu nebude lehké odstranit. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v sobotu oznámila, že zařízení v Isfahánu čelilo v pátek několika úderům. Radiační hodnoty v okolí ale nejsou zvýšené. Izraelská armáda však popřela úder na další jaderné zařízení Fordo. Íránská média v pátek informovala o explozi v blízkosti tohoto zařízení.

Izrael zahájil rozsáhlé údery na Írán v noci na pátek. Zdůvodnil to tím, že Írán výrazně pokročil ve snaze získat jadernou zbraň. Teherán ale popírá, že by pracoval na sestrojení jaderné zbraně. Podle agentury AP ani z informací od expertů či americké vlády nevyplývá, že by Írán teď usiloval o jadernou zbraň.