Trump s plánem útoku na Írán už prý souhlasil. Ještě ale nepřišlo zásadní rozhodnutí

Americký deník The Wall Street Journal na základě svých zdrojů tvrdí, že Trump svým poradcům řekl, že schválil plány útoku na Írán. Ohledně konečného rozkazu ovšem čeká na to, zda Íránci ukončí svůj jaderný program. Američané mezitím na Blízký východ přesunuli letecké tankery, stíhačky nebo bombardéry a letadlové lodě.

"Možná to udělám, možná to neudělám." Těmito slovy ve středu americký prezident Donald Trump okomentoval spekulace, zda americká armáda začne nebo nezačne útoky proti Íránu. O nich se v posledních dnech stále častěji mluví poté, co už skoro týden proti sobě Izrael s Íránem vysílají rakety a drony.

"Podívejte se, měli se (myšleno Íránci - pozn. red.) dohodnout, měl jsem pro ně skvělou nabídku," prohlásil pak Trump v noci ze středy na čtvrtek, když odpovídal reportérům na dotazy ohledně dohody a ukončení íránského jaderného programu. "Měli tu dohodu uzavřít, 60 dní jsme o tom mluvili a nakonec se rozhodli, že to neudělají, a teď si přejí, aby to udělali, a chtějí se sejít. Víte, je to trochu pozdě, ale chtějí se setkat a chtějí přijít do Bílého domu. Takže přijdou i do Bílého domu. Takže uvidíme. Možná to udělám," doplnil ohledně možné schůzky zástupců Teheránu a Washingtonu.

Americký deník The Wall Street Journal mezitím napsal, že podle jeho zdrojů z Bílého domu Trump soukromě schválil plány útoku na Írán. Konečný rozkaz ale zatím nevydal. Deník tvrdí, že už v úterý večer řekl svým vysoce postaveným poradcům, že plán k útoku schvaluje. Čeká ovšem, zda Íránci ukončí svůj jaderný program.

Trumpovi ale dochází trpělivost, některé zdroje tvrdí, že by případný útok mohl začít v řádu desítek hodin. Mluví se o tom, že by mohl směřovat na íránské zařízení na obohacování uranu Fordo, které je vytesané ve skále a jenom Američané mají bomby, které by dokázaly pod horu proniknout.

Už v úterý se na Blízký východ začaly přesouvat americké torpédoborce, letadlová loď nebo desítky leteckých tankerů, které jsou schopné doplňovat palivo stíhačkám a bombardérům přímo za letu. Nadto platí, že v oblasti jsou desítky amerických základen a desítky tisíc vojáků. Může se ale jednat jenom o Trumpovu taktiku, jak na Írán zatlačit.

Analýza americké televize CNN mluví o tom, že pokud by se Trump skutečně rozhodl zapojit USA do konfliktu, přesouvané tankery by mohly být použity k podpoře misí izraelských stíhaček proti Íránu s možností doplňování paliva ve vzduchu.

Případný útok by se ale podle britského deníku The Economist nesetkal s velkou podporou americké veřejnosti. Každotýdenní průzkum veřejného mínění YouGov totiž ukázal, že by vojenské zapojení do izraelsko-íránského konfliktu podporovala méně než pětina oslovených.