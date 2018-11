Izrael a radikálové z Pásma Gazy se po třech dnech násilí dohodli na příměří

Izrael a palestinské radikální skupiny z Pásma Gazy přistoupily po třídenním násilí na příměří, které podle izraelských médií zprostředkovaly Egypt, OSN, Norsko a Švýcarsko.

V oblasti Pásma Gazy přitom i dnes pokračovalo ostřelování mezi izraelskou armádou a palestinskými radikály. Izraelský bezpečnostní kabinet po šestihodinovém jednání vydal armádě pokyn, aby pokračovala v operacích proti pásmu podle potřeby. Podle stanice Al-Džazíra palestinské radikální skupiny přistoupily na příměří na žádost Egypta.

Izraelské diplomatické zdroje potvrdily, že příměří bylo dosaženo a že si Izrael ponechává volnou ruku k dalším případným operacím. Kuvajt a Bolívie si vyžádaly mimořádnou schůzku Rady bezpečnosti OSN, která má o Gaze jednat ještě dnes na uzavřeném zasedání.

Palestinské radikální skupiny ve společném prohlášení uvedly, že přistoupily na příměří navržené Egyptem a že jsou připraveny je dodržovat, pokud je neporuší Izrael a nezačne na Palestince útočit. Vůdce Hamásu Ismáíl Haníja v dnešním prohlášení uvedl, že příměří je možné, pokud Izrael zastaví útoky.

Příměří bylo dosaženo po třídenních násilnostech, při nichž bylo na palestinské straně od neděle zabito 14 lidí, na izraelské dvě osoby. Armáda dnes večer vydala podrobnou zprávu o operacích. Její protivzdušná obrana údajně zničila 460 raket vypálených z Pásma Gazy. Sama pak zaútočila na 160 cílů spojených se skupinami Hamás a Islámský džihád v Pásmu Gazy. Eskalace za posledních 24 hodin je podle agentury Reuters nejhorší v oblasti od roku 2014.

Důvodem ostřelování Izraele byla nedělní operace izraelského komanda v Pásmu Gazy. Vojáci zabili sedm radikálů, sami přišli o jednoho muže. V pondělí následovala palestinská palba na Izrael, jehož armáda při odvetných útocích zabila podle listu Haarec od pondělka sedm lidí; na izraelské straně byl v pondělí jeden mrtvý. Je to ale také Palestinec, a to obyvatel Západního břehu Jordánu, který do izraelského Aškelonu jezdil za prací.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se zatím k posledním střetům nevyjádřil, v předchozích dnech ale opakovaně zdůraznil, že Izrael nemá jinou alternativu než zastavit útoky radikálů. Po dnešním jednání bezpečnostní kabinet nařídil armádě, aby v operacích pokračovala podle vývoje situace. Podle izraelských médií mají Gazu ve středu navštívit zástupci OSN a Egypta.

Jedna z palestinských střel v pondělí zasáhla jedoucí autobus v jižním Izraeli, v němž byl těžce zraněn voják.

Ostřelováním se tak vyhrotily protesty na hranicích Pásma Gazy s Izraelem, kde Palestinci od konce března násilně demonstrují za právo vrátit se na území, která kdysi obývali a která jsou už 70 let ve státě Izrael. Protestují i proti blokádě Pásma Gazy, kterou Izrael a Egypt zavedly v roce 2007, když oblast ovládlo hnutí Hamás. Blokáda a konflikt Hamásu s Izraelem způsobily na tomto území ekonomickou krizi. Od roku 2007 vedl Hamás s Izraelem tři války, naposledy v roce 2014.