Proč šíříte nenávist vůči migrantům? ptal se Babiše. Další otázku mu už nedovolili

Doby, kdy na mítinky šéfa ANO Andreje Babiše chodily davy protestujících, jsou pryč. V letošní kampani se setkává téměř výhradně se svými příznivci. Expremiér jim vykresluje Evropskou unii jako spolek politiků, kteří podle něj chtějí škodit přílivem migrantů, zelenou politikou a vyzbrojováním napadené Ukrajiny. Na akci v tomto týdnu v Praze se ale objevil i jeden kritik.

Na debatě zaujal nejprve tím, že mezi naprostou většinou seniorů patřil k hrstce těch mladších. Poté i tím, že Babišovi jako jediný položil kritický dotaz. Reagoval na expremiérovo líčení negativního vlivu migrace na Česko a Evropu.

"Když vypukla v roce 2014 v Sýrii občanská válka, lidé museli utéct. Kdo byste do té války chtěl jít?" ptal se přítomných. Nikdo se nepřihlásil. Muž vysvětloval, že lidé utíkají z Sýrie a dalších zemí kvůli konfliktům i tamním režimům.

Babišovým příznivcům ale nebylo jeho vystoupení po chuti. "A jaká je otázka?" křičel na něj nervózně postarší muž. "Pane Babiši, proč šíříte nenávist vůči těmto lidem?" dotázal se mladý muž a lidé na něj začali pískat.

"Integrace migrantů se příliš nezdařila. Nechci, aby naše dcery, vnučky a vnuci byli jednou v Česku cizinci ve vlastní zemi. Tak jak se to děje ve Velké Británii, Nizozemí a dalších západních zemích," reagoval Babiš a tvrdil, že jen popisuje realitu.

"To není žádné rozeštvávání. Pán se mýlí, žádnou nenávist nešíříme, my jen upozorňujeme na to, že se Evropa mění," ohradil se a dočkal se potlesku. Tazatel ještě sahal po mikrofonu, ale jeden z pořadatelů ho už z ruky nepustil. Rozčilený muž pak ze sálu odešel.

Neřešit Ukrajinu od rána do večera

Na debatě byla také lídryně ANO pro volby do Evropského parlamentu Klára Dostálová a další kandidáti, akci ale opanoval Babiš. Nejvíce mluvil a směřovala na něj i naprostá většina dotazů.

Babiš kromě jiného kritizoval ty evropské politiky, kteří zdůrazňují nutnost další pomoci Ukrajině. "Na Evropské radě by měli řešit problémy, které se týkají Evropy. A ne stále Ukrajinu, od rána do večera. Stále," stěžoval si. Podle něj by měla EU řešit energie nebo problémy automobilového průmyslu, kde přebírá iniciativu Čína.

"Stále je to o válce," řekl Babiš k debatě o ruské válce proti Ukrajině. "Když jsem mluvil o míru, tak jsem to slovo nemohl ani použít. Teď ho pan prezident Volodymyr Zelenskyj použil, tak snad i naši politici a světoví lídři se nebudou bát říct slovo mír," tvrdil.

"Mír neznamená, že vyhovíme Putinovi, ale ať to světoví lídři vyřeší. Ať to naši zorganizují, když si hrají na světové politiky," pokračoval, aniž by upřesnil, jak by ukončení ruské agrese zařídil on. Nezmínil také, že po míru volají i další čeští a světoví politici. Upozorňují ale, že musí jít o mír, který nebude fakticky znamenat vítězství Ruska a tím ohrožení dalších zemí včetně Česka.