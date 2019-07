Italský soud zrušil domácí vězení pro kapitánku lodi s uprchlíky, hrozí jí až 15 let

před 1 hodinou

Soud v italském Agrigentu zrušil domácí vězení pro německou kapitánku lodi s uprchlíky Carolu Racketeovou, která minulý týden navzdory zákazu vplula do italského přístavu. Hrozí jí za to mnohaleté vězení i peněžitý trest. Italský ministr vnitra Matteo Salvini v reakci na rozhodnutí soudu uvedl, že od justice čekal tvrdší verdikt. Zároveň slíbil, že Racketeovou co nejdříve nechá vyhostit, neboť prý představuje nebezpečí pro národní bezpečnost. Informovala o tom agentura Reuters.

Jednatřicetiletá kapitánka lodi Sea-Watch 3 se 40 zachráněnými migranty na palubě v noci na sobotu zakotvila po více než dvou týdnech čekání na moři bez povolení do přístavu na italském ostrově Lampedusa. Italské úřady ji poté zadržely, uvalily na ní domácí vězení a plavidlo zabavily. Racketeové za její čin hrozí pokuta až 50.000 eur (1,3 milionu Kč) a trest až 15 let vězení za pašeráctví lidí. Další až desetiletý trest může dostat za to, že při vplutí do přístavu podle italské strany přimáčkla k přístavní hrázi policejní člun a ohrozila životy čtyř členů jeho posádky. Případ vyvolal v Německu silnou odezvu mezi politiky, podle nichž zachraňování životů nemůže být kriminalizováno, a kapitánka by tak měla být propuštěna. I mezi veřejností, která po výzvě dvojice televizních osobností na její podporu poslala už přes 945.000 eur (24 milionů korun). Podobná italská sbírka přinesla dosud přes 438.000 eur (11,1 milionu korun).