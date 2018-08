před 3 hodinami

Italská vláda plánuje po pádu dálničního mostu v Janově zevrubné kontroly veřejných staveb po celé zemi. V nedělním rozhovoru pro italský deník Il Messaggero to řekl tajemník kanceláře premiéra a místopředseda vládní euroskeptické Ligy Giancarlo Giorgetti. Kontroly se podle něj budou týkat silnic, mostů, ale i veřejných budov jako jsou například úřady či školy. "Bude to operace zaměřená na údržbu, v naprosto bezprecedentním rozsahu a s obřími investicemi do veřejných staveb," uvedl Giorgetti. Vláda podle něj zatím nemá na tuto akci rozpočet, kabinet prý ale nebude brát ohled na rozpočtový deficit, HDP ani na evropská pravidla.