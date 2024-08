Italský soud zablokoval návrat sirotků z Berďansku na Ukrajinu, mnozí zpět nechtějí

Italský soud ve středu zablokoval cestu na Ukrajinu zhruba 60 sirotků, jejichž okamžitý návrat požadovaly ukrajinské úřady. Podle soudu řada dětí dala najevo, že se do vlasti postižené válkou vrátit nechtějí a že požádají italské úřady o mezinárodní ochranu, píše italská tisková agentura ANSA. Soudní rozhodnutí umožňuje nezletilým Ukrajincům zůstat v Itálii na dobu neurčitou.

Sirotci byli evakuování do Itálie z města Berďansk krátce po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022. Podle původních plánů měly děti odcestovat zpět tento týden. Proti požadavku ukrajinských úřadů se ale postavily rodiny, které se staraly o sirotky, i italské kanceláře Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Dětského fondu OSN (Unicef).

Návrat zablokoval soud pro nezletilé v severoitalské Brescii. Ten upozornil, že řada dětí dala najevo, že se na Ukrajinu, která je stále ve válečném stavu, nechtějí vrátit. Některé si dokonce začaly vyřizovat žádosti o udělení mezinárodní ochrany v Itálii. Soud zablokoval návrat i těch dětí, které žádné takové kroky nepodnikly, protože sirotci podle něj tvoří sourodou skupinu. Návrat je kvůli verdiktu zablokován na dobu neurčitou, nejméně do doby, než se rozhodne o žádostech o mezinárodní ochranu.

Italské úřady také poukazovaly na skutečnost, že část dětí, jež jsou ve věku od šesti do 16 let, se v Itálii léčí i se závažnými nemocemi. Nad ukrajinskou žádostí o okamžitý návrat sirotků vyjádřila italská strana údiv, neboť Kyjev podle ní nevysvětlil, proč děti musí naléhavě zpět do vlasti, napsala ANSA.

