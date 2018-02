Integrace migrantů je nutná, jinak hrozí sociální bomba, varuje rumunská eurokomisařka

před 4 hodinami

Brusel/Kuala Lumpur - Evropská unie musí investovat do společenské integrace migrantů. Jejich izolace by totiž vedla ke vzniku "jaderné bomby" v podobě nepokojů. Uvedla to rumunská eurokomisařka pro regionální rozvoj Corina Cretuová, která dohlíží na takzvanou politiku soudržnosti usilující o snížení rozdílů napříč unijními státy.

Na opatření snižující rozdíly může unie do roku 2020 utratit 350 miliard eur (skoro devět bilionů korun), přičemž Brusel tyto peníze v současné době směřuje do zemí na východě a jihu bloku.

"Společenská integrace bude v nejbližších letech klíčová," řekla Cretuová během největší světové konference o městech World Urban Forum v Kuala Lumpuru. "Pokud nezabráníme ghettům a segregaci migrantů, do budoucna z toho bude jaderná bomba," citovala eurokomisařku agentura Reuters.

Přijímání přistěhovalců a reformy systémů pro udělování azylu jsou po letech migrační krize ve Středomoří a na Balkáně momentálně pro politické špičky unie zásadním tématem.

Podle Cretuové už Evropská komise ve věci podnikla řadu kroků, jakými je třeba nedávný nákup dvou záchranářských plavidel pro italské úřady či vytvoření podpůrné sítě pro starosty, jejichž města se potýkají s velkým počtem imigrantů.

Jako příklad uvedla řecký ostrov Chios nedaleko Turecka, kde v poslední době vzrostl počet přicházejících uprchlíků. Když se obyvatelstvo střetává s migranty, "starostové stojí mezi oběma skupinami", řekla.

Evropská unie údajně také mění klíč, podle nějž určuje oblasti, které pomoc z fondů soudržnosti nejvíce potřebují.

"HDP na obyvatele není příliš přesný, protože nebere v potaz určitá ohniska chudoby a nezaměstnanosti," vysvětlila rumunská eurokomisařka. "Stále máme obyvatele, kteří umírají kvůli kvalitě vody, protože vodovodní sítě byly vybudované před 40 či 50 lety," uvedla.