Hurikán Dorian sílí. Florida a Bahamy se připravují na nejhorší

Hurikán Dorian nad Atlantským oceánem nabral na síle, nyní ho doprovází vítr o rychlosti až 185 kilometrů v hodině. Oznámilo to americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Trasa hurikánu zatím není zcela jistá, takže floridské úřady ještě nenařídily evakuaci. Model předpovědi NHC také ukazuje, že živel ve svém postupu zpomalil, k Floridě tak dorazí asi až v úterý ráno místního času (odpoledne SELČ). Prezident Donald Trump kvůli hurikánu zrušil plánovanou víkendovou cestu do Polska.

Dnes odpoledne místního času (večer SELČ) byl střed bouře asi 1000 kilometrů východně od floridského Palm Beach a postupoval na severozápad rychlostí 17 kilometrů za hodinu. Rychlost větru dosahovala až 185 kilometrů, což znamená, že živel už zesílil na hurikán třetí kategorie.

NHC varovalo, že před dosažením americké pevniny může hurikán zesílit až na čtvrtou kategorii, čemuž odpovídá vítr o rychlosti nejméně 209 kilometrů za hodinu.

Hurikány třetí kategorie jsou již považovány za takzvaně významné, neboť svou ničivou silou mohou způsobit rozsáhlé škody na budovách.

Meteorolog Dan Kottlowski řekl, že hurikán může zasáhnout téměř celou Floridu a že plnou silou udeří zřejmě na pobřeží mezi Miami a floridským Melbourne. V jeho trase by se v tom případě ocitlo i město Palm Beach, kde se nachází Trumpovo sídlo Mar-a-Lago.

"Pokud k pevnině (Dorian) dorazí jako hurikán třetí nebo čtvrté kategorie, pak je to vážné. Zasáhne to hodně lidí, budou vysoké nároky u pojišťoven," citovala agentura AP experta na hurikány Briana McNoldyho z univerzity v Miami.

Úřady na floridském pobřeží začaly distribuovat pytle s pískem, obchodníci navážejí zásoby dřevěných desek, jimiž lidé chrání své domy. Motoristé doplňují palivo, což se v oblasti Cape Canaveral už začalo projevovat nedostatkem pohonných hmot.

Floridský guvernér Ron DeSantis v reakci na zprávy o nedostatku paliva oznámil, že benzinu je dostatek a že zásobování čerpacích stanic bude pokračovat, dokud to bude možné. DeSantis také nařídil, aby zásobovací cisterny doprovázela policie.

Někteří svědci uvádějí, že v obchodech v Miami už jsou prázdné regály s vodou. "Cítím se bezmocná, k čemu by bylo odjet do Georgie, když to může udeřit tam?" ptá se Josefine Larrauriová z Miami. Další zákazníci nakupují hlavně trvanlivé potraviny.

Přípravy jsou v plném proudu také na Bahamách, kde je Dorian očekáván už v neděli. Lidé tam podobně jako na Floridě zatloukají okna prkny a dřevotřískovými deskami a zásobují se potravinami. V obchodech se podle AP tvoří fronty, kolony jsou také před čerpacími stanicemi. Ze supermarketů rychle mizí balená voda a plechovky s jídlem.

Trump už v úterý v noci kvůli bouři vyhlásil stav nouze a nařídil federální pomoc místním úřadům. Provozovatelé výletních lodí začali odklánět trasy a letecké společnosti nabízejí pasažérům bezplatnou změnu rezervace letenek.

Dorian už prošel severem Karibiku a na portorických ostrovech Vieques a Culebra způsobil výpadky proudu a záplavy.