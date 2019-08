Hurikán Dorian míří k Floridě. Udělejte si zásoby na týden, vyzval guvernér

Hurikán Dorian způsobil v severním Karibiku jen omezené škody a ve středu večer region opustil. Směřuje však na americkou pevninu, konkrétně na Floridu, a ještě z něj může být nebezpečná bouře třetí kategorie, napsala agentura AP. Americký prezident Donald Trump nově vyhlásil stav nouze a nařídil federální pomoc Americkým Panenským ostrovům, od nichž se už hurikán vzdálil.

Živel způsobil na Amerických Panenských ostrovech, Britských Panenských ostrovech a na portorických ostrovech Vieques a Culebra výpadky proudu a záplavy.

"Jsme šťastní, protože nejsou hlášeny žádné škody," řekl AP starosta Culebry William Solís.

Trump už v úterý v noci kvůli bouři vyhlásil stav nouze a nařídil federální pomoc místním úřadům. Stav nouze vyhlásil ve středu po Portoriku i stát Florida. Po zesílení by tam ještě Dorian mohl napáchat značné škody.

Na americkou pevninu by však neměl dorazit před víkendem, teď mu v cestě stojí Bahamy a ostrovy Turks a Caicos.

Floridský guvernér Ron DeSantis vyzval obyvatele východního pobřeží Floridy, aby si udělali zásoby potravin a vody na nejméně sedm dní.

"Vše naznačuje, že tento víkend Svátku práce bude silný hurikán buď v blízkosti Floridy, nebo nad ní," oznámilo Národní středisko pro hurikány (NHC). Pobřežní stráž doporučila majitelům soukromých lodí z Key Westu, aby svá plavidla do amerického Svátku práce, tedy do pondělka, umístili do bezpečného přístavu.

Dorian je zatím řazen do 1. kategorie hurikánů a očekává se, že na pětistupňové škále zesílí na třetí stupeň, což znamená, že než se dostane k pevnině, bude rychlost větru přesahovat 178 kilometrů za hodinu. Podle NHC je nyní Dorian asi 150 kilometrů severozápadně od portorického San Juanu. Na Portoriku zůstanou i dnes zavřené školy a lidé nemají chodit do práce. V pátek by živel mohl zasáhnout jihovýchod Baham.