Nekonečný zmar. Jako by Rusové ani neměli mozky, tvrdí Ukrajinci ze zničeného města

Intenzivnější boje zažívá na Ukrajině pravděpodobně už jen Bachmut. Bývalé průmyslové město v Doněcké oblasti Avdijivka, které leží hned za frontovou linií, je v troskách. I když je pod neustálým útokem ruských vojáků, někteří obyvatelé stále odmítají odejít. Žijí ve zničených bytech nebo sklepech.

Podle ukrajinských vojáků je oblast Avdijivky jednou z nejžhavějších bojových zón. "Avdijivka se nachází hned za frontovou linií. Je to nebezpečné místo. Samotné město bylo vážně zasaženo. Armáda ale tvrdí, že se jí daří držet obrannou linii," popisuje reportér Rádia Svobodná Evropa Marjan Kušnir, který ve zničeném městě natáčel.

Ruští vojáci se snaží znovu dobýt několik území v Doněcké oblasti včetně Avdijivky. Na pozice ukrajinských jednotek útočí raketové systémy Grad, dělostřelectvo i na něj dopadají letecké pumy. "Podle mého názoru Rusové používají vzdušnou strategii jen proto, aby město zničili, aby ho vyhladili. Používají frontové letecké pumy FAB, které ničí budovy, továrny a bohužel i lidi. To, co dělají, ale naprosto nedává smysl. Vypadá to, jako by vůbec neměli mozky," vysvětluje ukrajinský voják Serhij.

I když je město zničené, zůstávají v něm někteří obyvatelé, kteří odmítají odejít. "Všichni střílejí. Střílí se z obou stran. Střely létají sem a tam každý den. Už jsme si na to zvykli. Ale je děsivé vidět, jak dochází k zabíjení lidí," odpovídá obyvatelka Avdijivky Olha na reportérovu otázku, jestli má ve městě strach.

I když Rusové na město útočí dennodenně, Ukrajinci stále udržují důležité železniční a silniční zásobovací trasy. Podle ukrajinských vojáků je největším problémem to, že má nepřítel neomezené množství munice. "Z tohoto důvodu je pro naše lidi těžké plánovat jakékoliv operace a akce. Kdyby byly síly vyrovnané, vývoj války by se dost rychle změnil," říká ukrajinský voják Michajlo.

Avdijivka se nachází poblíž frontové linie od roku 2014, kdy na východě Ukrajiny vypukl ozbrojený konflikt mezi Moskvou podporovanými separatisty a ukrajinskou armádou. Z taktického hlediska je podle britského ministerstva obrany nyní situace u Avdijivky podobná té u Bachmutu. Ukrajinské síly podle resortu pokračují v organizované obraně, ale jejich zásobovací linie na západě stále více ohrožuje ruská obkličovací operace.

