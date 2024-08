Nezávislý ruský deník The Moscow Times získal od Ukrajinců povolení mluvit s branci, které Kreml poslal bránit Kurskou oblast. Před několika týdny si ještě odbývali povinnou vojenskou službu, než je zajaly ukrajinské jednotky.

Ukrajinci mladé Rusy převezli do vězení na severovýchod země. Nyní jsou považováni za válečné zajatce podle Ženevské konvence. The Moscow Times tvrdí, že každý vězeň dal souhlas s rozhovorem a mohl mluvit bez přítomnosti strážných. "Cítíme se tu dobře. Slyšeli jsme [od našich důstojníků], že mučí, mučí, mučí. Ale ve skutečnosti se ukázalo, že je to jinak," řekl jeden z branců, kterým je okolo 21 let.

Mnozí poznamenali, že byli vyděšení, když dostali rozkaz bránit Kursk. Dvaadvacetiletý Rus z Petrohradu tvrdil, že neměla jeho jednotka pořádně čím bránit. "Dva kulomety pro naši četu. Dvě RPG. Do nich sedm až osm střel. To je vše. A granáty," řekl mladík.

Podle odvedence byla jeho četa zcela konsternována, když je poslali s minimálním výcvikem do boje. "Odněkud na nás stříleli asi dvě až tři hodiny. Stáhli jsme se na jednu z pozic. Podařilo se nám tam přežít noc," vzpomínal Rus.

Zůstal i s dalšími rekruty s velitelem a museli bojovat. "Když začala přestřelka, nevystřelil jsem ani jednu kulku. Pochopil jsem, že je konec. Ukrajinci přicházeli. Můj kamarád řekl, že je čas. Tak jsme se rozloučili, vytáhli pojistky a hodili si granáty pod nohy," popsal mladý branec, kterému těžké poranění nohou léčí v ukrajinské věznici.

Kromě nedostatku bojových zkušeností a výcviku nemají ruští branci, na rozdíl od smluvních vojáků, kteří bojují na Ukrajině dobrovolně, velký zájem válčit. Podle ruských zákonů musí sloužit v armádě jeden rok a po čtyřech měsících mohou být posláni na bojiště.

"Je mi všech líto. Dětí, starých lidí. A mladí lidé, stačí se na ně podívat a uvědomíte si, že chtějí jen žít. A bohužel, kvůli tomu všemu, kvůli nám to (Ukrajinci) dělat nemohou. Nakonec si kluci v Kremlu stejně sednou s vážnými tvářemi a řeknou, dosáhli jsme míru… Jděte do háje, chlapi," uzavřel mladý válečný zajatec z Petrohradu.

Dvacetiletý branec z Brjansku řekl, že ačkoli jeho četa dostala rozkaz bojovat do posledního muže, celá jednotka se vzdala. Další branec z Voroněžské oblasti uvedl, že je vůči válce "neutrální". "Nechovám vůči tomuto státu (Ukrajině) žádný hněv ani nenávist," řekl a dodal, že nyní chápe, že on a mnozí další jemu podobní byli ovlivněni ruskou propagandou.

Většina branců se cítí zrazena vlastní vládou, která je uvrhla do války. Všichni dotazovaní vyjádřili přání vrátit se domů. "Budu se snažit, aby se podobná válka už nikdy neopakovala. Je to už beze mě, kluci. Mám svou rodinu, mám svůj život, svou budoucnost. Neumřu pro tyhle bastardy. Rusku nic nedlužím," odpověděl The Moscow Time odvedenec z Moskvy.

