Harrisová strhla entusiasmem jako Obama, Trump ladí novou strategii kampaně

Pořádá mítinky s tisícovkami diváků, od dárců vybrala stovky milionů dolarů a v průzkumech preferencí předběhla svého republikánského soupeře Donalda Trumpa. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová má za sebou vydařené první tři týdny předvolební kampaně poté, co ji odstoupení prezidenta Joea Bidena z voleb vyšvihlo do pozice kandidátky Demokratické strany do Bílého domu.

Ještě před necelým měsícem byl 78letý republikánský exprezident brán jako favorit listopadových voleb. Po Bidenově bezprecedentním rozhodnutí vzdát obhajobu mandátu ale nyní čelí o téměř 20 let mladší soupeřce, která dokázala demokraty sjednotit a vyvolat ve straně nadšení přirovnávané k entusiasmu okolo kampaně Baracka Obamy v roce 2008. V době, kdy do nových voleb zbývají necelé tři měsíce, si Harrisová v průzkumech veřejného mínění vytvořila na Trumpa drobný náskok. Podle průměru sestavovaného deníkem The New York Times nyní v sondážích prováděných napříč Spojenými státy činí přibližně jeden procentní bod, podle specializovaného volebního webu FiveThirtyEight pak v posledních dnech přesáhl dva body. V amerických prezidentských volbách jsou však rozhodující výsledky v jednotlivých státech, nikoli podpora v celých USA. Průzkumů o souboji Harrisové s Trumpem v klíčových regionech je zatím poměrně málo, čerstvá sondáž vypracovaná pro New York Times ovšem zjistila čtyřbodové vedení viceprezidentky ve třech z nich: Pensylvánii, Michiganu a Wisconsinu. Dalším pozitivním signálem je pro ni výsledek průzkumu pro deník Financial Times, podle něhož jsou Američané rovnoměrně rozdělení v tom, zda více důvěřují Harrisové, nebo Trumpovi v otázce správy ekonomiky. Biden v tomto směru za Trumpem dlouhodobě zaostával. Jeho viceprezidentka přitom byla ve druhé polovině mandátu podobně málo populární jako Biden. Podíl Američanů, kteří její působení vnímali pozitivně, nedosahoval ani 40 procent. Za poslední měsíc podle FiveThirtyEight narostl o více než pět procentních bodů. Složitá témata zůstávají v pozadí Související Harrisová se v průzkumech dere před Trumpa. Potřebuje získat tři klíčové státy Nárůst podpory přichází navzdory kritice, že se Harrisová vyhýbá složitým programovým otázkám. V posledních týdnech se téměř vůbec nevystavuje dotazům novinářů a nevyjasnila svá stanoviska k řadě důležitých témat od dostupnosti zdravotního pojištění po války na Ukrajině a na Blízkém východě, upozornil minulý týden časopis New Yorker. "Mám podezření, že většinu voličů odpovědi na tyto otázky vlastně ani nezajímají, aspoň ne nějakým vážným způsobem. Na straně demokratů panuje nová energie a dobrý pocit… a nikdo to nechce pokazit debatami o programu," píše se v komentáři. Po převzetí prezidentské kandidatury Harrisová vystoupila na sérii mítinků v klíčových volebních státech od Michiganu po Nevadu. Podle agentury AP společně s dalšími demokraty v kampani zdůrazňuje motiv "radosti" a prosazuje myšlenku, že voliči mohou kandidáty nadšeně podporovat a nikoli jen hlasovat proti druhé straně. Její vystoupení přitom přitahují davy fanoušků, na víkendovém mítinku v Arizoně jich bylo více než 15 tisíc. Nejhorší týdny pro rozhozeného Trumpa Na druhé straně Trump prožil od zvratu v čele demokratů "tři nejhorší týdny" letošní kampaně, napsal o víkendu deník New York Times. "Lidé okolo bývalého a možná budoucího prezidenta vidí kandidáta vyvedeného z rovnováhy, dezorientovaného svým novým soubojem s Kamalou Harrisovou a nejistého v tom, jak jí čelit," napsal list. Trump mimo jiné pro Harrisovou zatím nemá ustálenou přezdívku, jaké rád svým soupeřům dává. V posledních dnech ji označoval jako "smějící se Kamalu", "šílenou Kamalu" nebo "křiváckou Kamalu". Při jednom z nedávných vystoupení přišel s tvrzením, že viceprezidentka, jejíž rodiče pocházeli z Jamajky a Indie, se v jistém momentě "změnila na černošku". Když pak minulý týden uspořádal více než hodinovou tiskovou konferenci, "nenabídl nic, co by se blížilo ucelené či detailní sadě argumentů" proti její kandidatuře, napsal deník The Washington Post. Spolupracovníci exprezidenta jsou podle médií přesvědčeni, že nárůst podpory Harrisové bude jen přechodný, a připravili nové útoky. Trump a jeho potenciální viceprezident J. D. Vance ji začali označovat za "falešného" člověka a chtějí přitáhnout pozornost ke změnám jejích stanovisek za roky na politické scéně. Trumpův štáb sdělil, že exprezident přináší "pozitivní" vizi pro USA, která je v kontrastu s "nebezpečně liberálními kroky" Bidena a Harrisové. Video: Průzkumy teď nejsou relevantní. Expert naznačil, co rozhodne volby (26. 7. 2024) Spotlight Aktuálně.cz - Michael Durčák | Video: Tým Spotlight