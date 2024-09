Harrisová jako nový Obama. Vlivný exprezident si vybral svou následovnici

Barack Obama se zapsal do historie jako první černošský prezident Spojených států a Kamala Harrisová by se v listopadu mohla stát první ženou v tomto úřadu. Dvojici politiků ale nespojuje jen stranická příslušnost a přepisování historie. Současné viceprezidentce se na rozdíl od Joea Bidena podařilo navázat na Obamův odkaz.

Harrisová podpořila Obamovu prezidentskou kandidaturu v roce 2007 na silvestra, v době, kdy demokratickým prezidentským primárkám jasně dominovala Hillary Clintonová. Pro kalifornskou prokurátorku to byl tehdy politický risk, který se jí ale o necelých 20 let později vyplatil.

"Byla prostě pevnou oporou prezidenta v době, kdy celý politický establishment nebyl na jeho straně," popsala pro deník New York Times Buffy Wicksová, členka kalifornského státního shromáždění, která se podílela na Obamově kampani. "Věnovala mu značnou část svého času a energie, aby mu pomohla ke zvolení, a on to velmi ocenil," řekla na adresu Harrisové.

Přátelství s budoucím americkým prezidentem se ale začalo psát už v roce 2004, když Harrisová v tanečním sále hotelu v San Francisku spolupořádala sbírku na Obamovu kandidaturu do Senátu. Dvojice se rychle sblížila díky stejnému kulturnímu zázemí a v politickém světě, kterému dominovali bělošští politici, našla společnou řeč.

A stejně jako Harrisová podporovala Obamu v době kandidatury a snažila se lidem vysvětlit, kým málo známý senátor je, nyní pomáhá oblíbený exprezident jí.

Dlouho očekávaný telefonát

Když přitom koncem července prezident Joe Biden odstoupil z prezidentské kampaně a podpořil Harrisovou, panovaly obavy, že nepříliš populární viceprezidentka nezíská ve straně dostatečnou podporu. Několik dní se navíc čekalo právě na Obamovo vyjádření. Exprezident má v demokratické straně stále velký vliv.

Pak konečně přišlo. "Michelle a já bychom ani nemohli být více hrdí," řekl Obama Bidenově viceprezidentce do telefonu a v souboji s kandidátem republikánů Donaldem Trumpem jí vyjádřil podporu.

BREAKING: Barack and Michelle Obama endorse Kamala Harris pic.twitter.com/XNBodVu8m8 — The Spectator Index (@spectatorindex) July 26, 2024

Americká média v tu chvíli začala Harrisovou a Obamu srovnávat. Z neoblíbené viceprezidentky se během pár dnů stala pro její voliče zábavná politička, o níž na internetu kolovaly různé vtipy, které ji však neztrapňovaly, nýbrž podporovaly. A kampaň Kamaly Harrisové se jim nijak nebránila. Naopak.

Symbol béžového obleku

Na srpnový konvent demokratů, který Harrisovou oficiálně potvrdil jako kandidátku na prezidentku, dorazila v béžovém obleku. Na stranickém sjezdu jsou přitom tradicí národní americké barvy, tedy modrá nebo červená.

Možná budoucí prezidentka svým oděvem odkazovala na deset let starou kauzu, kdy Obama jako prezident vystoupil v podobném obleku, což spustilo mediální vlnu pohoršení a šoku. Stanice Fox News tehdy oblek označila za neprezidentský.

I v tomto případě Harrisová chtěla navázat na Obamův odkaz. Exprezident s reakcí nečekal. "O 10 let později a stále to vypadá dobře!" napsal na sociální síti a připojil odkaz na IWillVote.org, která uživatele přesměruje na webovou stránku Kamalaharris.com, kde je možné přispět na kampaň bývalé prokurátorky.

Jak důležitá Obamova podpora je, bylo očividné hlavně na stranickém sjezdu. Nikdo z vystupujících se nedočkal vřelejšího přivítání než manželé Obamovi. Vzhledem k tomu, že další žijící demokratičtí prezidenti Bill Clinton i Joe Biden už jsou starší a nemají tolik elánu jako dřív, zůstává Obama nejdůležitějším politikem ve straně.

Pokračovatelka kampaně

Obamovi Harrisovou podpořili ve svých projevech a sami ji popsali jako pokračovatelku jejich odkazu. Bývalý americký prezident přirovnal vzestup Bidenovy viceprezidentky ke svému vlastnímu a poznamenal: "Cítím naději, protože tento sjezd byl vždycky docela vstřícný k dětem s legračními jmény, které věří v zemi, kde je všechno možné." Narážel tím na to, že se mu Donald Trump smál za jeho prostřední jméno Hussein a že nyní republikáni schválně komolí křestní jméno demokratické kandidátky.

Někdejší první dáma Michelle Obamová se v projevu odvolala na kampaň svého manžela Hope and Change, tedy naděje a změna. "Něco naprosto kouzelného je cítit ve vzduchu… Známý pocit, který byl příliš dlouho pohřben příliš hluboko. Víte, o čem mluvím? Je to nakažlivá síla naděje."

Obama a Harrisová jsou v kontaktu dlouhodobě. Viceprezidentka se na zkušenějšího politika obracela pro radu v politických otázkách i s plánováním kampaně. Politici patří ke stejnému křídlu demokratické strany. To už ostatně bylo patrné z toho, že Biden působil jako Obamův viceprezident a Harrisová nyní zastává stejnou funkci za Bidena. Harrisová se také spoléhá na mnoho někdejších Obamových spolupracovníků, kteří jí pomáhají vést kampaň, připomíná stanice BBC.

Eric Holder, který působil jako Obamův generální prokurátor, pomohl Harrisové vybrat viceprezidenta, šéf Obamovy prezidentské kampaně David Plouffe zase působí jako jeden z jejích nejvyšších poradců.

Kandidátka Demokratické strany si k sobě z někdejšího Obamova týmu vzala i Jennifer O'Malley Dillionovou, která působí jako předsedkyně kampaně, nebo Stephanie Cutterovou jako hlavní poradkyni. Manželovi Harrisové Dougu Emhoffovi zase pomáhá bývalá Obamova ředitelka komunikace Jennifer Palmieriová.

