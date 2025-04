Odtajněné info o Kennedym: Jak to mohl trefit? Instruktor pitvá nejslavnější atentát

Stávající americký prezident Donald Trump nařídil odtajnění všech materiálů o atentátu na jednoho ze svých předchůdců – Johna Fitzgeralda Kennedyho. K němu došlo v listopadu 1963 v texaském městě Dallas. "Nic zajímavého se ale vlastně neobjevilo," konstatuje mezinárodní policejní instruktor Pavel Černý. To ovšem neznamená, že by kolem případu nebyly nejasnosti.

V dokumentech rozhodně není nic, co by vyloučilo četné konspirační teorie, tvrdí host Matyáše Zrna. Má za to, že skutečně střílel Harvey Lee Oswald. Uznává ale, že celý příběh obestírá nejedna záhada.

"Problém je, že mezi škatulemi v šestém patře skladu knih, byla ta puška nalezena naprosto bez otisků a byla členy FBI ihned prohlášena za vražednou zbraň. Aniž by byla víceméně podrobena nějaké balistické zkoušce," uvádí jednu z nich.

Přesnou repliku zbraně přinesl Černý do studia a na místě popsal, jak složitá byla s takovou puškou opakovaná střelba se zaměřením cíle. Za deklarovaných jedenáct vteřin se to podle něj stihnout dalo, k úspěšnému zasažení prezidenta Kennedyho ale musel mít Oswald příslovečné střelecké štěstí, tvrdí.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-10:03 Překvapily Černého nově odtajněné materiály k atentátu na JFK? Měl o oficiální verzi pochybnosti? Proč byl zvláštní Oswaldův výběr střelné zbraně? Dalo se z pušky během 11 vteřin třikrát vystřelit?

10:03-16:58 Jak dobrý byl Harvey Lee Oswald střelec? Kde ke zbrani přišel, jaké měla nedostatky a byla náhoda, že trefil cíl?

16:58-20:31 Jak Černý hodnotí tehdejší reakci prezidentovy ochranky? Byl atentát na Kennedyho klíčovým momentem, po kterém se změnil systém ochrany jednotlivce?

20:31-27:35 Byl Harvey Lee Oswald podivín? Jak složitou práci má prezidentova ochranka? Ztěžují ochrance situaci hlídané osoby samy?