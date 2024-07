Kamala Harrisová nebo miliardář. Kdo by mohl nahradit Bidena v boji o Bílý dům

Kamala Harrisová

Nejčastěji skloňovaným jménem potenciálního náhradníka za Joea Bidena je jeho viceprezidentka Kamala Harrisová. Americký deník The Washington Post uvádí, že lídr demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries dokonce už začal svým kolegům naznačovat, že devětapadesátiletá Harrisová by byla nejlepší možnou volbou.

Harrisová má z dalších často se opakujících jmen největší zkušenosti s prezidentskými povinnostmi. Navíc pokud by nominace padla na ni, mohla by rovnou operovat s peněžními příspěvky, které sponzoři poslali na Bidenovu kampaň. Ti podepsali smlouvu, kde bylo kromě současného šéfa Bílého domu uvedeno i jméno viceprezidentky, vysvětluje sever Bloomberg. Žádný jiný kandidát by získaných 200 milionů dolarů (4,6 miliardy korun) využít nemohl a musel by podporu shánět od začátku.

Pro Harrisovou mluví také to, že může přilákat nové voliče, deník The Washington Post mluví specificky o černošských voličích, ženách a mladých lidech. Harrisová také dlouhodobě podporuje právo na potrat. Proti její případné kandidatuře však mluví nízká obliba u veřejnosti.