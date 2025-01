Průlom po více než roce války. Hamás podle Reuters kývl na dohodu o příměří v Gaze

Hnutí Hamás souhlasí s dohodou o příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích, řekl ve středu agentuře Reuters nejmenovaný izraelský činitel. Stejnou informaci přinesla i agentura AFP s odkazem na palestinské zdroje. Nejmenovaný zástupce Hamásu i kancelář izraelského premiéra ale uvedly, že palestinské hnutí zatím nezaslalo oficiální odpověď.

Izraelská vláda by o dohodě mohla podle deníku Haarec hlasovat nejpozději ve čtvrtek ráno. Izrael a teroristické hnutí Hamás spolu válčí od října 2023.

"V jednání o dohodě o rukojmích v Dauhá došlo k průlomu. Vojenský vůdce Hamásu v Gaze Muhammad Sinvár vyjádřil souhlas," cituje server Walla jednoho z izraelských činitelů. Muhammad Sinvár se do čela Hamásu v Pásmu Gazy postavil po zabití svého bratra Jahjáa. Agentura AFP s odkazem na dva nejmenované zdroje píše, že Hamás informoval zprostředkovatele jednání o svém souhlasu s dohodou.

Server The Times of Israel s odvoláním na palestinský zdroj citovaný izraelskou televizí Kan píše o průlomu a očekávaném podpisu příslušné dohody do čtvrtka. Podle arabského zdroje serveru je dohoda "velmi blízko" k uzavření.

O tom, že Hamás s dohodou souhlasil, píše i deník Haarec s odkazem na svůj zdroj z izraelského ministerstva zahraničí. Podle deníku se izraelská vláda sejde ve středu nebo ve čtvrtek ráno, aby o dohodě hlasovala. Proti ní vystupovali tento týden ministři za krajně pravicové strany Náboženský sionismus a Židovská síla (Ocma Jehudit), které ale nemají v kabinetu většinu. Haarec tvrdí, že by se první rukojmí mohli dostat na svobodu tento týden.

Izraelská média píší, že ve středu či ve čtvrtek se očekává společné prohlášení. Dohoda by se pak měla začít realizovat 24 až 48 hodin od podpisu.

Podle zdrojů agentury AFP se v první fázi příměří má dostat na svobodu 33 rukojmích. Izrael by měl výměnou za ně propustit zhruba 1000 palestinských. První fáze příměří by podle více zdrojů měla platit 42 dnů. Izraelská armáda by se stáhla z většiny Pásma Gazy.

Konflikt v Gaze začal po teroristickém útoku Hamásu a dalších ozbrojenců na Izrael v říjnu 2023, kdy zemřelo na 1200 lidí a 251 osob bylo uneseno do Gazy. Podle médií Hamás a jeho spojenci stále drží 94 rukojmích, zhruba třetina z nich je však podle zpravodajských poznatků zřejmě po smrti.

V tomto úzkém pobřežním pásmu, které bylo po tvrdé reakci izraelských sil z velké části zničeno, od začátku války zemřelo přes 46 tisíc lidí. Drtivá většina ze zdejších 2,3 milionu Palestinců musela opustit své domovy a přežívá v těžkých podmínkách.

