Haleyová vzdá souboj s Trumpem, ve středu odstoupí z primárek, tvrdí deník

Americkému exprezidentovi Donaldu Trumpovi odpadne poslední soupeř v boji o nominaci Republikánské strany do listopadových voleb prezidenta Spojených států. Podle amerického deníku The Wall Street Journal se bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová chystá oznámit konec kampaně poté, co ji Trump porazil v hlasováních napříč USA i během takzvaného superúterý.

Se zprávou jako první přišel deník The Wall Street Journal (WSJ), kterému nejmenované zdroje obeznámené s jejími plány sdělily, že Haleyová odstoupení potvrdí v projevu ve svém domovském státě v 10:00 místního času (16:00 SEČ). Související Trump versus Haleyová. Jak si stojí v primárkách jediná exprezidentova soupeřka Infografika Podle informací tisku se přitom nechystá vyjádřit podporu Trumpovi, jak to učinili někteří předchozí kandidáti při ukončení kampaně. Podle The Wall Street Journal ale Haleyová chce v projevu exprezidenta vyzvat, aby se snažil získat na svou stranu voliče, kteří v primárkách dali přednost jí. Část lidí hlasujících v republikánských primárkách v průzkumech uváděla, že v listopadu nejsou ochotni Trumpa podpořit. A Haleyová v některých státech získala významnou část republikánských hlasů, jakkoli už se v té době vůči Trumpovi ostře vymezovala. S odstoupením 52leté političky v podstatě končí volba republikánského kandidáta do listopadových voleb, napsal zpravodajský web Axios, jakkoli proces formálně uzavře až červencový nominační sjezd. Už nyní je prakticky jasné, že republikáni do voleb vyšlou čtyřnásobně obžalovaného Trumpa, zatímco Demokratickou stranu bude reprezentovat současný prezident Joe Biden. Haleyová byla už od konce ledna poslední významnější soupeřkou exprezidenta v republikánském nominačním procesu, od počátku však její šance na vítězství nebyly příliš vysoké. Trump ji v únoru porazil i v Jižní Karolíně, kterou vedla mezi lety 2011 a 2017, a jeho dominance pokračovala při úterních kláních v 15 státech USA. Jeho soupeřka zvítězila pouze v jednom z nich a dohromady má na kontě méně než 100 delegátů pro republikánský nominační sjezd, zatímco Trump už má jistých přes 1000 delegátů. Finální nominaci do listopadových prezidentských voleb obdrží ten, kdo získá většinu z 2429 delegátů z celých USA. Související Trump přišel s vlastní značkou bot. Věří, že z jejich prodeje splatí miliardové dluhy Haleyová, která v Trumpově administrativě působila jako velvyslankyně USA při OSN, se v kampani prezentovala jako umírněnější varianta ve srovnání s exprezidentem a některými dalšími kandidáty. Měla blíže k tradičnější republikánské politice z doby před Trumpovou érou a jako jedna z mála kandidátů se hlásila k vojenské podpoře Ukrajiny, která už dva roky čelí ruské invazi. Zpočátku odmítala Trumpa otevřeně kritizovat, to se ale v posledních týdnech změnilo. Označila jej za "totálně vyšinutého" a charakterizovala jeho působení jako "katastrofu". Nedávno také prohlásila, že neví, zda by Trump během svého případného druhého mandátu ctil americkou ústavu. Podle agentury AP byla exguvernérka oblíbená obzvláště mezi umírněnými a vysokoškolsky vzdělanými voliči, kteří by mohli být pro Trumpa v souboji s Bidenem klíčoví. Haleyová v poslední době často prohlašovala, že bývalá hlava státu kvůli svému vystupování a četným skandálům nemá na vítězství v listopadu šanci. Aktuální průzkumy jí ale nedávají za pravdu, neboť v hypotetickém duelu s Bidenem favorizují spíše Trumpa. Ten v noci na středu po nových vítězstvích v primárkách prohlásil, že Republikánská strana je za ním sjednocená.