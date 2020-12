Hacker hledal slabá místa na internetu, uhádl při tom Trumpovo heslo k Twitteru

Nizozemská prokuratura našla hackera, který uhádl heslo twitterového účtu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Potrestat ho ale nehodlá, neboť se podle ní zachovat "eticky", uvedla vysílací společnost BBC.

Victor Gevers 22. října, tedy v době vrcholící kampaně před prezidentskými volbami ve Spojených státech, sdílel na internetu údajné snímky obrazovky s interním nastavením Trumpova účtu. Dodal, že heslo k účtu znělo MAGA2020!, což odkazuje na slogan Trumpovy kampaně Make America Great Again (MAGA; Vraťme Americe její velikost).

Bílý dům tehdy popřel, že hacker k účtu skutečně získal přístup. Stejně tak společnost Twitter sdělila, že o neoprávněném vniknutí na Trumpův účet nemá důkazy.

Gevers řekl, že z výsledku vyšetřování má radost. "Toto není jen o mé práci, ale práci všech dobrovolníků, kteří na internetu hledají slabá místa," řekl.

Odborník na kybernetickou bezpečnost uvedl, že 16. října prováděl "napůl regulérní" prověrku účtů významných kandidátů v amerických volbách, když se mu podařilo uhodnout prezidentovo heslo k účtu s 89 miliony sledujících.

Nizozemská policie sdělila, že jí Gevers řekl, že prověřoval sílu hesla, protože převzetí Trumpova twitterového účtu by těsně před volbami mohlo mít závažné důsledky. Své zjištění Gevers podle policie sám oznámil americkým úřadům.

Gevers dále policistům řekl, že byl teoreticky schopen v účtu najít prezidentovy soukromé fotografie a zprávy, soukromě uložené záložky tweetů a rovněž kolik lidí si Trump zablokoval.

Dříve v tomto roce Gevers tvrdil, že se jemu a dalším bezpečnostním expertům podařilo proniknout do twitterového účtu Trumpa už v roce 2016 poté, co uhádli heslo "yourefired" (v překladu máte padáka). Jednalo se o Trumpovu populární průpovídku z dob účinkování v televizní reality show The Apprentice (Učedník).