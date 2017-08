Grafika: Odpovíme nelítostně, hrozí Severní Korea Američanům. Jak daleko zatím dolétnou její rakety?

Současný severokorejský vůdce Kim Čong-un otestoval za necelých šest let svého vládnutí přes 80 balistických střel. To je více, než kolik jich za dobu svého vládnutí vyslali jeho otec Kim Čong-il a dědeček Kim Ir-sen dohromady. Většina raket krátkého a středního doletu (Hwasong, Nodong, Taepodong-1 a Musudan) by mohla zasáhnout Jižní Koreu a většinu Japonska a zřejmě i americký tichomořský ostrov Guam. Tyto rakety Severokorejci pravidelně zkoušejí.