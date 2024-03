Obří letadlová loď na "jezeře NATO". Gotland má teď mimořádný strategický význam

Švédsko v březnu po odkladech, které způsobilo maďarské otálení s ratifikací, vstoupilo do NATO. V Baltském moři se tím výrazně změnil poměr sil mezi aliancí a Ruskem. "Baltské moře je teď jezero NATO," pochvaloval si lotyšský ministr zahraničí Krišjanis Karinš.

Ruský prezident Vladimir Putin už dal najevo, že změnu pravidel hry bere na vědomí. "Musíme posílit stav našich vojsk na severozápadě země kvůli Finsku a Švédsku," řekl v projevu k parlamentu. Jak ruské pobřeží v Kaliningradské oblasti, tak Finský záliv nyní ze všech stran svírají státy aliance.

Dobrá zpráva je to pro tři malé pobaltské republiky - Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Ty se obávaly, že ruská armáda by je v případě invaze mohla obsadit poté, co by rychle překonala takzvaný suwalský koridor, oddělující Bělorusko a Kaliningradskou oblast. Koridor vede přes území Litvy a je dlouhý 65 kilometrů. Než by NATO poslalo do Pobaltí posily, bylo by pravděpodobné, že by Rusové stihli obsadit i Lotyšsko a Estonsko.

Tato hrozba sice úplně nezmizela, ale s pobřežím Finska a Švédska má aliance mnohem větší schopnost odpovědět rychleji přes moře. "Jsme teď méně zranitelní," řekl Krišjanis Karinš deníku The Financial Times. V některých pobaltských médiích a na sociálních sítích se objevily vtipy a nadsázky o tom, že Litevci, Lotyši a Estonci si přáli dvojici skandinávských států v NATO více a delší dobu než samotní Švédové a Finové.

The Financial Times jako první zveřejnil informaci, že Švédsko dá silám aliance k dispozici strategicky významný a dobře položený ostrov Gotland. Odvolává se přitom na slova švédského premiéra Ulfa Kristenssona. Gotland, kterému se přezdívá baltská obří letadlová loď, leží jen zhruba 160 kilometrů od litevského a lotyšského pobřeží a ruská státní televize ho ve svých zprávách o hrozbě NATO často zmiňuje jako jedno z možných bojišť v Baltském moři.

"Ten, kdo ostrov ovládá, může výrazně usnadnit zásobování pobaltských států, nebo ho naopak výrazně zkomplikovat," řekl agentuře AP politolog Mikael Norrby z univerzity ve švédské Uppsale.

Gotland má rozlohu téměř tři tisíce kilometrů čtverečních a trvale na něm žije asi 60 tisíc obyvatel. Švédská armáda tam vždy měla základnu, v devadesátých letech ale odtud mnoho vojáků stáhla. V roce 2005 vláda rozhodla o úplné demilitarizaci ostrova, o deset let později se tam ale vojáci v souvislostí s ruskou anexí poloostrova Krym vrátili. Tamní vláda také od předloňského roku, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, dává mnohem více peněz na obranu a zbrojení.

"Švédsko mělo během studené války propracovaný systém civilní obrany, v jehož rámci měl každý možnost uchýlit se v době krize do krytu. Jenže v optimistických devadesátých letech jsme velkou část tohoto systému demontovali. Příprava na válku v podstatě přestala existovat. Ve Švédsku panuje konsensus, že bezpečnostní situace je nejhorší od roku 1945," uvedl v lednu v rozhovoru pro Aktuálně.cz švédský vojenský analytik Niklas Granholm, který v minulosti pracoval v armádě tohoto skandinávského státu a měl na starosti námořní strategii.

Ruská hrozba pro Gotland má historický precedens. V roce 1808 během takzvané finské války mezi Švédskem a Ruskem ostrov obsadila ruská vojska. Švédské námořnictvo ale provedlo úspěšný protiútok, a Gotland tak zůstal Švédům. Válku ale prohráli a ztratili Finsko.

